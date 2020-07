Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 27 luglio

I numeri coronavirus 27 luglio restituiscono un numero di nuovi contagi in netto calo rispetto al trend registrato negli ultimi giorni: oggi i nuovi casi coronavirus si fermano a 170, per un totale di 246.286 casi da inizio pandemia. I morti in tutto il paese sono 5, dato che porta il totale dei decessi in Italia da inizio pandemia a 35.112. Le persona attualmente positive sono 12.581. I dimessi/guariti di oggi sono 147, dato che fa salire il totale delle persone guarite a 198.593. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore calano – 25.551 – e portano il totale dei test da inizio emergenza sanitaria a 6.586.123.

Numeri coronavirus 27 luglio, cosa c’è di negativo

Il drastico calo dei nuovi contagiati dipende, in parte, come sempre dal numero di tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore, come sempre poiché bisogna considerate il weekend, ne sono stati effettuati meno e ci si è fermati a quota 25.551 in tutto il paese. C’è da segnalare, purtroppo, l’aumento del numero di medici morti in Itala. La Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri ha aggiunto una nuova vittima all’elenco dei dottori che hanno perso la vita a causa del coronavirus: si tratta di Davoud Ahangari, medico di medicina generale.

Numeri coronavirus 27 luglio, cosa c’è di positivo

Cala leggermente la pressione sulle terapie intensive: un paziente in meno ricoverato in reparto porta il totale delle persone che necessitano di terapia intensiva a causa del Covid a 45 in tutta Italia. Il dato sui nuovi contagi migliora di molto, considerato che ieri siamo arrivati a contare 254 nuovi malati di coronavirus. La giornata di oggi segna il quarto giorno consecutivo senza morti in Lombardia.

(Immagine copertina da Pixabay)