Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 24 luglio

Dopo la crescita dei contagi costante e degna di nota degli ultimi due giorni, i numeri coronavirus 24 luglio restituiscono 252 nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. I morti coronavirus oggi si fermano a 5 – dato che porta i morti totali da inizio pandemia a 35.097 – mentre i guariti raggiungono le 350 unità, portando il dato a un totale di 198.192. Gli attualmente positivi sono ora 12.301. I tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono 53.334, meno di ieri, e il dato porta il totale dei test da inizio pandemia a 6.468.375 tamponi fatti.

Numeri coronavirus 24 luglio, cosa c’è di negativo

Tornano a calare la curva epidemiologica, seppure rimangono oltre le 250 i nuovi positivi – considerato anche il fatto che i tamponi fatti nella giornata di oggi sono meno di quelli effettuati ieri -. Da Milano, seppure ci siano 58 nuovi contagi, arriva una buona notizia: i morti causati dal Covid nelle ultime 24 ore sono zero. Dal Lazio D’Amato mette in guardia sui casi di importazione: dei 18 nuovi registrati oggi, 13 sono di importazione (0 dal Bangladesh, 2 dall’India e 2 dalla Turchia); la preoccupazione in regione rimane alta anche per la movida. Oggi in Emilia-Romagna si sono registrati 63 casi positivi, dato che supera i nuovi contagi in Lombardia – in calo rispetto a ieri -.

Numeri coronavirus 24 luglio, cosa c’è di positivo

Rispetto alla giornata di ieri notiamo come scenda sia il dato riferito ai nuovi contagi registrati che quello relativo alle persone morte, dimezzate nelle ultime 24 ore rispetto alla giornata precedente. Il valore 5 per quanto riguarda i decessi è uno dei più bassi di sempre. Zero caso solo in Basilicata e Valle D’Aosta, prova del fatto che sono poche le regioni che riescono – per ora – a sfuggire ai contagi di ritorno o all’insorgere di nuovi focolai.

(Immagine copertina dal profilo Twitter di Youtrend)