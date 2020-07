Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 23 luglio

Dopo l’importante aumento dei contagi della giornata di ieri, che ha visto anche l’Emilia-Romagna registrare più nuovi casi della Lombardia – i numeri coronavirus 23 luglio comunicati dal ministero della Salute restituiscono una ulteriore crescita dei nuovi casi: ieri se ne sono registrati 282, oggi saliti a 306 nuovi casi coronavirus. Le vittime registrate oggi sono 10 – così che il numero complessivo di decessi da inizio pandemia sale oggi a 35.092 – mentre le persone guarite sono 214 – portando il totale dei guariti a 197.842. Le persone attualmente positive si attestano a 12.404 con un aumento di 82 casi rispetto a ieri. Sono stati effettuati 60.311 tamponi per ottenere questi numeri.

Numeri coronavirus 23 luglio, cosa c’è di negativo

Aumentano i nuovi casi e aumentano anche le vittime – seppure di una sola unità – rispetto alla giornata di ieri. I dati coronavirus segnalano un aumento degli effetti del virus in termini di diffusione in Italia oggi. In Emilia-Romagna sono stati registrati 55 nuovi casi e, seppure non ci sono decessi da segnalare, 27 di questi sono nella provincia di Bologna e qui è stato individuato un nuovo focolaio in una casa-residenza per anziani. Solo qui si sono registrati – nelle ultime 24 ore – 15 casi di positività tra gli operatori e 12 tra gli ospiti, la maggior parte dei quali asintomatici.

Numeri coronavirus 23 luglio, cosa c’è di positivo

Di positivo c’è da segnalare che questo alto numero di nuovi casi è anche legato al fatto che siano stati effettuati molti più tamponi (60.311) rispetto alla giornata di ieri (49.318 test).

(Immagine copertina dal profilo Twitter di Youtrend)