Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 22 luglio

Aumento importante dei contagi nelle ultime 24 ore. O, meglio, nelle rilevazioni del ministero della Salute nei numeri coronavirus 22 luglio. In modo particolare, il ministero della Salute ha registrato 282 nuovi casi di positività, mentre i nuovi decessi tornano a scendere al di sotto delle 10 unità (si fermano a 9). I casi totali salgono a 245.032, mentre sono 35.082 i decessi.

Numeri coronavirus 22 luglio, cosa c’è di negativo

Oggi, i dati riportati dal ministero della Salute tornano a essere preoccupanti per quanto riguarda il numero di nuovi casi positivi. Questo è dovuto soprattutto all’insorgere di nuovi focolai, soprattutto in Basilicata (vi avevamo già dato la notizia ieri, ma il conteggio complessivo è avvenuto nella giornata di oggi). Per quanto riguarda i dati di ieri, infatti, 129 nuovi contagi rappresentava una soglia accettabile: adesso però il numero è più che raddoppiato nel giro di 24 ore.

Ma la Basilicata non è l’unico caso di regione che ha visto una crescita esponenziale dei contagi di importazione nelle ultime 24 ore. Rilevante è anche il numero di contagi nella provincia autonoma di Trento, nel Lazio, oltre che nel Veneto, in Lombardia e in Emilia-Romagna.

Numeri coronavirus 22 luglio, cosa c’è di positivo

Diminuiscono i morti e continuano a scendere i ricoverati con sintomi. Anche in terapia intensiva, oggi, si è liberato un posto: sono 48 i pazienti Covid gravi, rispetto ai 49 di ieri.