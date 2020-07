Cosa c’è di positivo e cosa di negativo nei dati sul coronavirus del 21 luglio

I numeri coronavirus 21 luglio dimostrano come l’emergenza sia ancora in piedi, anche se la curva dei contagi ha subito un ulteriore appiattimento nelle ultime 24 ore. In modo particolare, nell’ultima giornata si è registrato un incremento dei contagi di gran lunga inferiore rispetto a quello dei giorni scorsi, con 129 nuovi positivi e 15 decessi in più.

Dall’inizio dell’epidemia, i contagiati dal Coronavirus sono 244.752 persone, mentre si aggiorna a 35.073 il drammatico computo delle vittime.

Numeri coronavirus 21 luglio, cosa c’è di positivo

Nella giornata di ieri, i nuovi contagi erano stati 190, dunque oggi si è assistito a un decremento ulteriore, slegato anche dalla coda lunga del week-end quando, notoriamente, i tamponi processati sono in numero inferiore. Tornano a diminuire anche i ricoverati in ospedale con sintomi (tredici in meno rispetto alla giornata di ieri).

Numeri coronavirus 21 luglio, cosa c’è di negativo

I dati di oggi, tuttavia, non prendono in considerazione un focolaio molto vasto (che da solo avrebbe rappresentato il 20% dei casi totali registrati nella giornata odierna) che si è sviluppato in un centro di accoglienza in Basilicata: 25 bengalesi sono risultati positivi all’esame del tampone, 22 soltanto nella giornata di oggi. Il dato sarà aggiornato con ogni probabilità nel bollettino di domani.

Per quanto riguarda il resto d’Italia, l’altra notizia negativa che emerge dai dati del ministero della Salute in merito al coronavirus, riguarda le terapie intensive. Rispetto alla giornata di ieri, infatti, ci sono altri due pazienti Covid che sono stati ricoverati in questo reparto speciale: si è passati così dai 47 di ieri, ai 49 di oggi su tutto il territorio nazionale.