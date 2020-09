Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 24 settembre

I numeri coronavirus 24 settembre salgono rispetto alla giornata di ieri sia in termini di contagi che in termini di decessi. Dopo l’allarme lanciato oggi dall’Europa – che vede alcuni paesi a rischio impennata nuovi casi e morti peggio di come non fossero lo scorso marzo – in Italia la situazione rimanete comunque maggiormente sotto controllo rispetto agli altri paesi europei. Rimane – ovviamente – la necessità di comportarsi come le regole di distanziamento sociale comandano per mantenere buoni dati Covid. Le persone attualmente positive in Italia sono 46.780. Oggi i morti coronavirus sono 23 – dato che porta il totale dei decessi da inizio pandemia a 35.781 – mentre i nuovi contagi salgono a 1.786 nelle ultime 24 ore (per un totale di 304.323 casi di coronavirus in Italia da inizio pandemia.

🔴 #Coronavirus, 24/09/20 • Attualmente positivi: 46.780

• Deceduti: 35.781 (+23, +0,06%)

• Dimessi/Guariti: 221.762 (+1.097, +0,5%)

• Ricoverati: 2.977 (+75)

• di cui in Terapia Intensiva: 246 (+2)

• Tamponi: 1.078.694 (+108.019) Totale casi: 304.323 (+1.786, +0,59%) — YouTrend (@you_trend) September 24, 2020



Numeri coronavirus 24 settembre, cosa c’è di positivo

Sale il numero dei tamponi positivi – il che giustifica anche la salita del numero dei nuovi contagi -, che passano dai 103.696 ai 108.019 di oggi per un totale di 1.078.694 test effettuati da inizio pandemia. Sale anche il dato dei dimessi/guariti, che supera la soglia delle 1.000 persone arrivando a +1.097 rispetto ai 995 di ieri.

Numeri coronavirus 24 settembre, cosa c’è di negativo

I dati sicuramente più negativi della giornata di oggi sono quello relativo ai decessi – che passano dai 2o di ieri ai 23 di oggi – e quello sui nuovi contagi – che salgono da 1.640 a 1.786 -. Sale rispetto a ieri anche il numero delle persone ricoverate – +75 rispetto oggi ai +59 di ieri – e 5 di ricoverati hanno avuto necessità del passaggio in terapia intensiva.