Ieri, come abbiamo sottolineato, è stato il giorno migliore dall’inizio del lockdown in termini di numeri coronavirus. Per la prima volta dall’inizio di tutto questo, infatti, i nuovi contagi registrati sono stati sotto le 500 unità e i decessi sotto le 100 persone. I numeri coronavirus 19 maggio diffusi dal bollettino della Protezione Civile, purtroppo, tornano a peggiorare. Nella giornata odierna si registra un ulteriore calo del numero degli attualmente positivi, che scende a 65.129. Il numero di decessi causati dal coronavirus oggi ammonta a 162 persone, dato che porta il totale dei morti dall’inizio dell’emergenza a 32.169. I dimessi/guariti della giornata sono 2.075, il che fa salire il numero delle persone che si sono riprese a 129.401. Per oggi i tamponi fatti sono 63.158, per un totale di 3.104.524 da inizio pandemia. I nuovi contagiati da coronavirus della giornata di oggi sono 813, dato che porta il totale dei casi nel paese dall’inizio a 226.699.

Numeri coronavirus 19 maggio, cosa c’è di positivo

Anche oggi si osserva un alleggerimento delle terapie intensive nel nostro paese, con 33 ricoverati in meno rispetto alla giornata di ieri. Una menzione va al dato sui nuovi casi che, rispetto alla giornata di ieri, quasi raddoppiano. Va però preso in considerazione – come abbiamo ormai imparato bene – che il dato sui nuovi casi viaggia in parallelo con quello dei tamponi fatti. Se ieri sono stati registrati 451 nuovi casi è perché sono stati fatti 36.406; nella giornata di oggi i nuovi contagiati sono aumentati, arrivando a 813, però va considerato che sono stati fatti 63.158 tamponi. Da segnalare, tra i dati positivi, lo zero decessi in Campania, Sardegna, Val d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata e nella provincia di Bolzano.

Numeri coronavirus 19 maggio, cosa c’è di negativo

Il dato più negativo della giornata di oggi è, senza dubbio alcuno, il numero dei morti. Ieri ne abbiamo contati 99 mentre oggi tornano a salire, arrivando a 162 persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19. Tornano a salire i casi in Lombardia poiché 6 su 10 dei nuovi contagiati sono in questa regione.

(Immagine copertina dal profilo Twitter di YouTrend)