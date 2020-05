Covid-19: perché oggi è il giorno migliore dall’inizio del lockdown

I nuovi contagi sembrano diminuire anche in aree critiche come la Lombardia

Scendono ancora i contagi da Covid-19 in Italia. Secondo il bollettino diffuso oggi dalla Protezione Civile, ammontano a oggi a 451, di quasi cinquanta unità sotto la soglia simbolica di quota cinquecento. Ma i segnali positivi non si arrestano qui. Oggi il Paese piange purtroppo ancora molte vittime, ma per la prima volta da oltre due mesi, il numero dei decessi scende sotto quota 100. Oggi i decessi attribuiti al Covid-19 sono infatti 99. Una nota positiva arricchita dal fatto che oggi, per la prima volta, non si registrano vittime in numerose regioni italiane come Marche, Sicilia, Calabria, Molise, Basilicata e provincia di Trento.

E ancora la Lombardia a fare registrare il maggior numero di nuovi contagi: sono oggi 175, in netto calo rispetto alla giornata di ieri, quando erano stati accertati 326 nuovi contagi. Un dato confortato anche dal minor numero di vittime registrato in Regione; sono 24 i decessi attribuibili al Covid-19 in Lombardia, mentre calano sensibilmente il numero di contagi anche a Milano.

In tutte le Regioni il tasso di nuovi contagi rimane saldamente sotto la percentuale dello 0,5% ad eccezione del Molise, dove comunque il numero di nuovi contagi e di contagi complessivi non sembra essere tale da destare preoccupazione.

Gli attuali positivi al Covid-19 nello Stivale ammontano oggi 66.553, mentre calano ancora il numero dei ricoverati e dei pazienti in terapia intensiva. Dati particolarmente significativi, specie perché raccolti nel primo lunedì utile, a due settimane dall’inizio della cosiddetta “Fase 2”, e che forse autorizzano a un cauto ottimismo anche per i prossimi giorni.