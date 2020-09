Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 17 settembre

I numeri coronavirus 17 settembre restituiscono un numero di persone attualmente positive al Covid pari a 41.413. I morti coronavirus oggi sono 13, dato che porta il totale delle persone decedute da inizio pandemia a 35.658. I Dimessi/Guariti sono 689 (per un totale di 215.954 persone venute fuori dalla malattia con successo). I ricoverati oggi salgono si 68 unità, 5 delle quali in terapia intensiva. Il totale delle persone ricoverate in terapia intensive in tutta Italia sale così a 212. Superata la soglia dei 100 mila tamponi oggi (precisamente 101.773) per un totale di 1.014.324 test fatti da inizio pandemia. I nuovi casi di coronavirus oggi sfiorano quota 1.600, raggiungendo +1.585 per un totale di 293.025 persone positive dall’inizio della crisi.

🔴 #Coronavirus, 17/09/20 • Attualmente positivi: 41.413

• Deceduti: 35.658 (+13, +0,04%)

• Dimessi/Guariti: 215.954 (+689, +0,32%)

• Ricoverati: 2.560 (+68)

• di cui in Terapia Intensiva: 212 (+5)

• Tamponi: 1.014.324 (+101.773) Totale casi: 293.025 (+1.585, +0,54%) — YouTrend (@you_trend) September 17, 2020



LEGGI ANCHE >>> Cosa c’è di positivo e di negativo nei dati sul Covid-19 del 16 settembre

Numeri coronavirus 17 settembre, cosa c’è di positivo

Un dato positivo da segnalare nei numeri coronavirus 17 settembre rispetto a quelli di ieri è quello dei guariti e dimessi, che sale dai 620 di ieri ai 689 delle ultime 24 ore. Aumenta, seppur di poco, il numero di tamponi effettuati in un solo giorno (rimaniamo quindi sopra la soglia dei 100 mila).

Numeri coronavirus 17 settembre, cosa c’è di negativo

Rispetto ai numeri coronavirus di ieri salgono sia i nuovi positivi – al netto di un numero di tamponi simile – che i morti. Oggi si conta una vittima in più causata dal Covid rispetto alle 12 registrate nella giornata di ieri. Prosegue senza sosta anche l’incremento di persone ricoverate in regime normale e in terapia intensiva.

(Immagine copertina dal profilo Twitter YouTrend)