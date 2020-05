Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei numeri del coronavirus del 15 maggio

Ieri è stata la prima giornata importante per il monitoriaggio dati in seguito al 4 maggio. Oggi, a undici giorni dalle riaperture concesse in fase 2, vediamo che i numeri coronavirus 15 maggio sono ancor più positivi che nella giornata di ieri. Oggi vediamo un ulteriore calo del numero di attualmente positivi, che scendono a 72.070 persone. In giornata il numero di persone morte per coronavirus è pari a 242, dato che porta il totale dei decessi per coronavirus in Italia da inizio pandemia a 31.610. I dimessi/guariti nella giornata di oggi sono pari a 4.917, per un totale di 120.205 guarigioni da inizio pandemia. Nella giornata odierna sono stati fatti 68.176 tamponi – numero che porta il totale dei tamponi da inizio pandemia a 2.875.680 – e, considerato questo dato, i nuovi contagiati da coronavirus ammontano a 789. I nuovi contagi di oggi portano il totale dei casi a 223.885 nel nostro paese.

Numeri coronavirus 15 maggio, cosa c’è di positivo

Oggi un numero positivo riguarda senza dubbio i dimessi/guariti, che arrivano quasi a quota 5 mila. Anche il rapporto tra i nuovi casi individuati e i tamponi fatti rimane al minimo, con un calo rispetto a ieri di nuovi contagiati pari a oltre 200 persone in meno. Prosegue quindi la flessione dei numeri riguardanti i casi attualmente positivi e le persone ricoverate.

Numeri coronavirus 15 maggio, cosa c’è di negativo

Nonostante sia sceso di 20 unità, il numero di persone decedute oggi a causa del coronavirus rimane ben sopra i 200, fermandosi a quota 242. Purtroppo negli ultimi giorni abbiamo osservato un aumento delle vittime. Parlando di nuovi casi regione per regione, il Lazio registra un incremento quasi doppio alla media degli scorsi giorni. La regione ha però fatto sapere che dipende da casi non registrati nei giorni passati. Come da copione la maggior parte dei nuovi contagiati si rileva in Lombardia: del totale il 37,8% dei nuovi contagi – ovvero 299 – vive in questa regione.

(Immagine copertina dal profilo Twitter YouTrend)