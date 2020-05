Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei numeri del coronavirus del 14 maggio

Oggi è la giornata decisiva per il monitoraggio dei dati della fase 2. La comunicazione di oggi del bollettino della Protezione Civile inizia a farci capire la portata delle conseguenze date dall’allentamento delle misure di contenimento. Cosa dicono i numeri coronavirus 14 maggio? Il dato su cui tutti puntano gli occhi è il numero di nuovi casi, che nella giornata di ieri ammontava a 888 persone. I dati di oggi restituiscono un numero di attualmente positivi pari a 76.440 persone. I deceduti sono 262, dato che porta il totale delle persone morte per coronavirus a 31.368. I dimessi/guariti oggi sono 2.747, per un totale di 115.288 dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati oggi sono 71.876, dato che porta il totale dei tamponi a 2.807.504. Infine, il numero di nuovi casi coronavirus oggi è pari a 992 persone, dato che fa salire il totale a 223.096.

Numeri coronavirus 14 maggio, cosa c’è di positivo

Anche oggi assistiamo a un calo delle persone ricoverate in terapia intensiva pari a 38, con conseguente alleggerimento della situazione per gli ospedali. Il dato sull’aumento dei casi nel primo giorno di monitoraggio per decidere in che misura allentare le restrizioni a partire dal 18 maggio è positivo, con poco più di 100 nuovi contagiati rispetto a ieri – dato che arriva a sfiorare i mille – corrispondente però a 10 mila tamponi fatti in più. L’aumento dei casi oggi rispetto a ieri, quindi, risulta sempre allo 0,4%. Inoltre il rapporto tra i nuovi positivi e i tamponi effettuati registra oggi un nuovo minimo, 1,4% ovvero un positivo ogni 73 tamponi fatti. Oltre la metà dei nuovi casi sono sempre in Lombardia.

Numeri coronavirus 14 maggio, cosa c’è di negativo

Nella giornata di oggi il numero di morti in Lombardia è risalito (62 l’alttroieri, 69 ieri e 111 oggi). C’è stato anche un aumento dei nuovi positivi, pari a 522, che corrisponde però a un aumento dei tamponi effettuati, che oggi sono stati 14.080. Anche a livello nazionale, purtroppo, torna a salire il numero di morti, ben 262 solo oggi.

(Immagine copertina dal profilo Twitter YouTrend)