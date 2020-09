Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 14 settembre

I numeri coronavirus 14 settembre restituiscono un numero di persone attualmente positive pari a 39.187. Oggi i morti sono 14, dato che porta il totale dei morti da inizio pandemia a 35.624. I Dimessi/Guariti sono 316 per un totale di 213.950 venute fuori dal Covid dall’inizio della pandemia. I ricoverati sono a +90 nelle ultime 24 ore con 10 in terapia intensiva. Sono 45.309 i tamponi effettuati nell’ultima giornata e i nuovi casi di coronavirus venuti fuori superano appena i mille, fermandosi a +1.008.

🔴 #Coronavirus, 14/09/20 • Attualmente positivi: 39.187

• Deceduti: 35.624 (+14, +0,04%)

• Dimessi/Guariti: 213.950 (+316, +0,15%)

• Ricoverati: 2.319 (+90)

• di cui in Terapia Intensiva: 197 (+10)

• Tamponi: 9.863.427 (+45.309) Totale casi: 288.761 (+1.008, +0,35%) — YouTrend (@you_trend) September 14, 2020



Numeri coronavirus 14 settembre, cosa c’è di positivo

Scendono di parecchio i nuovi casi coronavirus 14 settembre rispetto alla giornata di ieri, quando ne sono stati registrati 1.458. Va però segnalato, come ormai abbiamo imparato, che il numero minore di casi spesso corrisponde a un numero minore di tamponi. La giornata di oggi non fa eccezione, considerato che nelle ultime 24 ore sono stati fatti 45.309 mentre ieri – quando i casi rilevati sono stati di più – si è toccato quota 72.143 test effettuati.

Numeri coronavirus 14 settembre, cosa c’è di negativo

Il numero di morti per coronavirus cresce rispetto a ieri, precisamente raddoppia. Se ieri si sono contate 7 vittime, infatti, oggi il numero sale a 14. Tra i numeri negativi c’è quello dei test, che scende di parecchio rispetto alla giornata di ieri – come sempre accade il lunedì per effetto del weekend -.

(Immagine copertina dal profilo Twitter di YouTrend)