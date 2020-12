Se un nonno usa le piattaforme online per condividere gli abusi sulla nipote di un anno

L'orribile storia arriva da Milano e mette in evidenza un serio problema sulla sicurezze e le dinamiche in rete

La storia che arriva da Milano, purtroppo, è solo un capitolo di un lungo romanzo dell’orrore che, quasi quotidianamente, si ripete. E il web ha amplificato il tutto, dando possibilità gratuite e facilmente accessibili a chi produce, diffonde e scambia materiale pedo-pornografico. Dalle chat Telegram, più volte denunciate, passando per Twitter e quella rete di pedofili che – alla luce del sole – aveva dato vita a una vera e propria community. E oggi, notizia delle ultime ore, arriva la terribile storia di un giovane nonno che ha abusato (ripetutamente) della sua nipotina di un anno, trasmettendo le violenze sessuali su una piattaforma streaming e gratuita.

LEGGI ANCHE > Su Twitter esiste una rete di pedofili che agiscono liberamente e condividono video con minori

L’uomo, 53 anni, è stato arrestato dalla Polizia Postale nell’ambito di un’operazione avviata mesi fa sullo scambio e sulla diffusione di materiale pedo-pornografico in Italia. Sul suo computer sono stati trovati almeno una ventina di filmati che mostrano gli atti sessuali a cui il nonno costringeva la piccola, una bambina di un anno. E non solo: sull’hard disk gli agenti hanno individuato migliaia (si parla di decine di migliaia) di filmati di stampo pedo-pornografico.

Nonno abusa di nipote e trasmette i video online, arrestato a Milano

La vicenda è stata scoperta grazie al monitoraggio del Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia. Un’operazione iniziata mesi fa e che ha portato nelle ultime settimane a diversi arresti. Della tarda serata di martedì 22 dicembre, la notizia delle manette ai polsi per il nonno di Milano che ore è stato tradotto in carcere perché, ai domiciliari, avrebbe potuto perpetrare nella sua attività illecita. Oltre che orribile.

Nonno abusa di nipote, bene l’arresto ma occorre prevenzione

L’arresto, dunque, è sacrosanto e ora l’uomo dovrà rispondere davanti ai giudici dei numerosi reati commessi. Bene anche l’operazione di monitoraggio. Ma la vicenda di Milano mette in evidenza come occorra un lavoro di prevenzione e di intervento immediato e repentino. Magari anche con la collaborazione delle stesse piattaforme che vengono utilizzate per compiere questi atti criminali nei confronti dei minori che, per definizione, sono le vittime più esposte di questi comportamenti.

Nonno abusa di nipote, occorre un patto tra piattaforme e forze dell’ordine

In Italia così come in tutto il mondo, occorre una sferzata dal punto di vista della lettura dei fenomeni, specialmente se portano a reati. E per la salvaguardia dei bambini serve un patto tra le forze dell’ordine e i gestori delle diverse piattaforme: da quelle che offrono il servizio di streaming video alle più comuni chat. Perché ancora oggi, nonostante gli scandali, esistono gruppi di persone che sfruttano il web per creare vere e proprie comunità criminali. Perché la pedofilia e la pedo-pornografia sono reati.