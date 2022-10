Netflix ha annunciato il lancio della nuova funzionalità per i trasferimenti di profilo

Netflix ha annunciato che dal 17 ottobre è disponibile una nuova funzionalità chiamata Profile Transfer che consente agli utenti di trasferire il profilo delle persone che utilizzano il proprio account permettendo loro di mantenere «i suggerimenti personalizzati, la cronologia di visione, La mia lista, i giochi salvati e altre impostazioni per iniziare un nuovo abbonamento». La funzione Profile Transfer guida il nuovo utente attraverso il processo di creazione di un nuovo account Netflix a partire da un profilo esistente.

Perché Netflix ha pensato a Profile Transfer?

Pensiamo agli utenti che condividono un account con un coinquilino, con un partner o anche con la propria famiglia, dividendo quindi la spesa per l’abbonamento mensile a Netflix. «Le persone si muovono, le famiglie crescono e relazioni finiscono», scrive Netflix nell’annuncio, ma grazie alla nuova funzionalità il proprietario dell’account non è più costretto a eliminare gli altri profili e chi viene “escluso” non è costretto a creare un nuovo account. «Qualunque cosa succeda, il tuo profilo Netflix resta un fattore costante e potrai rilassarti e continuare a guardare i tuoi contenuti preferiti», conclude Netflix. La nuova funzionalità è in linea con gli sforzi di Netflix per assicurarsi che la pratica di condividere un solo account tra più persone o anche la pratica di condividere la password per accedere a un account finisca. La repressione di questa pratica è uno degli obiettivi principali dell’azienda perché incide fortemente sul numero di abbonati e quindi sui guadagni di Netflix.

Profile Transfer è stato testato a partire da marzo in Cile, Costa Rica e Perù e si sta estendendo progressivamente a tutti i Paesi dove Netflix è disponibile. Gli utenti riceveranno una notifica via e-mail appena la funzione per i trasferimenti di profilo sarà disponibili sul proprio account.