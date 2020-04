Netflix aumenta ancora di più il suo catalogo e punta anche sul mercato degli anime. Dopo aver annunciato la serie originale in live action di One Piece che arriverà entro la fine dell’anno ora arriva anche un altro annuncio molto interessante: dal 12 giugno arriverà nel cantalogo degli Stati Uniti e nei mercati anglofani la saga completa dell’anime giapponese!

Squeezing the first two arcs of One Piece into sixty seconds stretched our editors to the breaking point, but the results are worth it. The East Blue and Alabasta sagas coming soon to Netflix. @ToeiAnimation pic.twitter.com/u1h5m14Jri — NX (@NXOnNetflix) April 22, 2020

L’arrivo di One Piece su Netflix non riguarda da vicino il mercato italiano, dato che non è stata confermata l’uscita in contemporanea, ma è sicuramente indicativo della volontà del colosso dello streaming di investire su questo settore. Considerando che l’editore di One Piece è lo stesso di Dragon Ball non è utopistico pensare che Netflix stia davvero pensando di conquistare questo particolare mercato. Ricordiamo che in Italia i due anime storicamente sono andati in onda in chiaro su Italia 1, ma è da un po’ che non li vediamo.

Su Netflix al momento ci sono già disponibili sul catalogo italiano prodotti come L’attacco dei giganti e Death Note. L’animazione giapponese è anche grande protagonista grazie a tutti i film dello Studio Ghibli che man mano si stanno aggiungendo sul catalogo italiano.