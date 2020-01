La notizia è di quelle destinate a fare molto rumore nel mondo dei manga e degli anime, dato che One Piece arriva su Netflix con una versione live action di cui sarebbe già partita la produzione. Le indiscrezioni parlano di un cast già completato per la nuove versione di uno dei manga più amati in Italia, che ha anche tantissimi fan nella sua versione Anime di cui Koch Media distribuisce i film nelle sale e in home video.

Eiichiro Oda, storico autore del manga, ha da sempre apprezzato la proposta di Netflix di trarne una serie live action e ci regala maggiori indiscrezioni: il casting degli attori sarebbe già stato completato e gli episodi saranno 10! L’uscita sul colosso streaming in 190 paesi nel mondo potrebbe dunque arrivare addirittura entro la fine del 2020. Il comunicato si chiude con la promessa di rilasciare nuovi dettagli nei prossimi giorni.

Season 1 of ONE PIECE's Live-Action series will have 10 episodes. Netflix will be involved in its production. pic.twitter.com/ytnAD9M8uw — Weekly Shonen Jump (@WSJ_manga) January 29, 2020

One Piece arriva su Netflix e sarà una serie, si pensa già a più stagioni

Le poche informazioni condivise finora hanno semplicemente confermato che il mangaka è stato in qualche modo coinvolto nello sviluppo della serie di One Piece, quindi sicuramente il lavoro sarà decisamente più curato rispetto a quanto visto con il tanto contestato Death Note sempre su Netflix. Lo showrunner della serie dovrebbe essere Matt Owens, già noto per aver lavorato sulla serie TV Marvel’s Agent of S.H.I.E.L.D. Non è escluso che Netflix metterà in produzione anche ulteriori stagioni qualora la prima abbia successo.

La serie tv live action Netflix è prodotta da Tomorrow Studios, una partnership tra ITV Studios, con Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf) nel ruolo di produttore esecutivo della serie. Lo show era già stato annunciato nel 2017 come parte delle celebrazioni del 20 anni del manga e adatterà i primi eventi dell’arco narrativo di Romance Dawn.

One Piece arriva su Netflix, ma continua la sua corte anche come manga all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 969 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 95 volumetti. Non ci resta che attendere dunque per scoprire le prossime notizie sulla Ciurma di Cappello di Paglia, One Piece arriva su Netflix e lo fa davvero in grande stile.