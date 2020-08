«Abbiamo un morto a bordo», ma l’Europa ignora gli appelli della nave finanziata da Bansky

La situazione a bordo della Louise Michel si aggrava, ma l’Europa non risponde agli SOS lanciati dalla Nave Banksy. A bordo dell’imbarcazione, secondo le ultime notizie che arrivano attraverso i profili social, parlano di condizioni al limite. Uno dei migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo è morto e le condizioni delle altre persone sono critiche. Le richieste di assistenza all’Unione Europea sono partite nella serata di ieri, ma per il momento non hanno ricevuto alcune risposta.

«La Louise Michel non è in grado di muoversi, non è più padrona delle sue manovre a causa del suo ponte sovraffollato e di una zattera di salvataggio che viaggia al suo fianco – si legge nell’ultimo tweet -. Ma soprattutto perché l’Europa ignora le nostre richieste per un pronto soccorso. Le autorità responsabili continuano a non rispondere». La situazione a bordo della Nave Banksy rischia di degenerare.

#LouiseMichel is unable to move, she is no longer the master of her manoeuver, due to her overcrowded deck and a liferaft deployed at her side, but above all due to Europe ignoring our emergency calls for immediate assistance. The responsible authorities remain unresponsive. — LouiseMichel (@MVLouiseMichel) August 29, 2020

Nave Banksy, un morto a bordo e situazione alla deriva

Nella giornata di ieri, la Louise Michel ha soccorso altri 130 migranti in mare, arrivando a toccare quota 219 persone recuperate dalle acque del Mediterraneo. Uno dei soccorso, però, è morto a bordo dell’imbarcazione e altri presentano una situazione molto critica. Le autorità europee sono state ripetutamente sollecitate, ma per il momento non è arrivata alcuna risposta.

After almost 6 hours of non-assistance by the #EU authorities, #LouiseMichel had to take as many people on board as possible to keep the situation stable. A crew of 10 is now on board a 30m ship with 219 survivors. 33 are still on a liferaft + 1 deceased person in a body bag. — LouiseMichel (@MVLouiseMichel) August 29, 2020

(foto di copertina: da profilo Twitter Louise Michel)