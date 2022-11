La storia del muro attorno alla Banca Centrale Usa contro le proteste pubbliche

Si tratta di una fake news poiché la foto è reale ma mostra una costruzione eretta per ragioni ben diverse da quelle presunte in rete

La presunta notizia nasce da una fotografia che ha iniziato a girare sui social e che il 9 novembre 2022 à stata pubblicata su Facebook. Alla fotografia – che sembra mostrare un muro bianco eretto attorno alla Federal Reserve Bank di Washington – si accompagna un copy che fa anche riferimento a un articolo linkato: «WASHINGTON, ERETTO (NELLA NOTTE) UN MURO ALTO TRE METRI E MEZZO INTORNO ALLA FEDERAL RESERVE BANK. Come mostrato nella foto sopra, domenica è stato eretto un muro alto oltre 3 metri intorno alla Federal Reserve Bank di Washington, DC. Quale pensate sia il grado di conoscenza degli eventi futuri dei banchieri USA se hanno sentito il bisogno di questo tipo di protezione dal pubblico?». L’allusione chiara è al fatto che il muro sarebbe stato messo in piedi per proteggere la banca da proteste pubbliche. Cosa c’è di vero in questa presunta notizia sul muro Banca Centrale Usa?

LEGGI ANCHE >>> La notizia falsa secondo cui gli articoli 106 e 107 della Carta delle Nazioni Unite giustificherebbero l’invasione russa dell’Ucraina

Non c’è nulla di vero nella storia del muro Banca Centrale Usa

Come analizzato anche dai colleghi di Facta News, la foto è reale ma quello che ritrae altro non è che una costruzione pianificata per uno scopo preciso che nulla ha a che vedere con una barriera eretta per paura di proteste da parte dei cittadini. Il sito ufficiale della Banca centrale statunitense riporta che l’edificio della Federal Reserve a Washington DC «originariamente costruito tra il 1935 e il 1937, è in fase di ristrutturazione e di ampliamento».

Si tratta, quindi, di lavori di ampliamento della sede che hanno preso il via nel 2021 e che – secondo le previsione – dovrebbero durare qualche anno. Tutti i dettagli relativi a questo progetto sono consultabili sul sito della Ncpc (National capital planning commission). Oltre a questo, c’è anche stato un giornalista dell’Associated Press (Christopher Rugaber) che, recatosi sul posto, ha constatato che «la Fed è circondata da un nuovo recinto e no, non è in previsione dei manifestanti», documentando la situazione.

(Foto copertina da Twitter)