L'esperimento condotto da MrBeast fornisce un quadro piuttosto delineato di cosa non funzioni sulla piattaforma di Musk

Perché influencer e content creator non “frequentano” X?

Perché gli influencer e i content creator scelgono Instagram e TikTok per pubblicare i loro contenuti? La risposta arriva da un esperimento condotto da MrBeast, l’imprenditore e youtuber americano più seguito al mondo. Rispondendo a una provocazione di Elon Musk, il 25enne ha provato a condividere un suo video su X, per testare le possibilità di monetizzazione attraverso la piattaforma. Il risultato è stato incredibile: 160 milioni di visualizzazioni in una settimana e un guadagno di oltre 250mila dollari. Dunque, cosa è andato storto? Praticamente tutto.

MrBeast su X e tutti i problemi della monetizzazione

Lo stesso MrBeast, all’anagrafe Jimmy Donaldson, si è detto sorpreso del risultato. Ha, però, messo in evidenza dei comportamenti anomali da parte della piattaforma. Innanzitutto, molti inserzionisti hanno deciso di investire in pubblicità proprio sul suo video “per colpa” del clamore mediatico. Già questo elemento ha fatto lievitare il guadagno. Inoltre, quel filmato (di 16 minuti) è stato rilanciato anche da Elon Musk, provocando il classico effetto “boost”. Infine, sembra che l’algoritmo di X abbia “deciso” di premiare quel contenuto, amplificandone la portata. Dunque, quel risultato sembra essere artefatto e fittizio.

Anche perché, sono in pochissimi i content creator che hanno puntato su X. Altre piattaforme sono più sicure e redditizie, come conferma anche la fuga degli inserzionisti che hanno aperto le porte degli investimenti pubblicitari a LinkedIn e Threads. Anche perché neanche le ultime novità lanciate dal social di Musk sembrano convincere. Compresa la possibilità di ricevere ed effettuare chiamate e videochiamate dall’app. E su questo ci sono più ombre che luci.