Se non vi interessano, correte a bloccare le chiamate su X

Nel mondo delle ultime novità introdotte dalla piattaforma, quella delle chiamate e videochiamate su X sembra essere quella più interessante per inseguire uno degli obiettivi annunciati da Elon Musk: rendere il social network un’app “all-in-one” per fare praticamente tutto quel che è permesso dall’ecosistema digitale. In attesa di comprendere al meglio ciò che accadrà con i pagamenti, i primi giorni di questa nuova funzionalità ha fatto emergere moltissime ombre e poche luci. A partire da un’impostazione (che potremmo definire “imposizione”) introdotta da default.

LEGGI ANCHE > Come funziona la monetizzazione su X per i content creator

Perché le chiamate su X sono disponibili per tutti. Ogni singolo account può – attualmente – ricevere “telefonate” in app, ma solo gli utenti abbonati X Premium possono utilizzare questo servizio attivamente. Dunque, solo chi paga può far partire una telefonata. E se questa è una scelta aziendale e insindacabile, i problemi per tutti sono molteplici. A partire dalla decisione di X di introdurre questa funzionalità (di default) per tutte le app. Sia per Android, sia per iOS.

Chiamate su X, come disattivare la funzione

Dunque, anche chi non utilizza l’app di X da tempo, ha questa nuova funzionalità attiva. E trovare nelle impostazioni la voce da deflaggare non è semplice. O, almeno, non è immediato. Proviamo a spiegare i passaggi:

Aprire l’app

Premere sulla propria foto profilo

Aprire il menù a tendina “Impostazioni e assistenza”

Premere su “Impostazioni e privacy”

Scorrere lungo il menù e premere su “Privacy e Sicurezza”

Poi premere su “Messaggi Diretti”

Deflaggare la voce “Abilita chiamate e videochiamate”.

Una lunga serie di passaggi, con una voce persa nei meandri delle impostazioni dell’applicazione. Anche perché, come si legge – di default, prima di disabilitare la funzione – gli eventuali “problemi” che possono insorgere con il mantenimento dell’attivazione del servizio sono piuttosto evidenti.

Perché se è vero che si può scegliere da chi ricevere eventuali chiamate attraverso l’app (contatti in rubrica – consentendo a X di accedervi -, chi segui o solamente gli utenti verificati), è altrettanto vero che di default viene anche impostato il rilevamento dell’indirizzo IP ai contatti durante le telefonate. Disabilitando il primo punto, quello iniziale, si evitano una serie di problematiche.

Perché disabilitarle

E adesso arriviamo al punto focale della questione: perché disabilitare le videochiamate e le chiamate su X? Al netto di quanto indicato dalla piattaforma, chi non è interessato a usufruire di questo servizio dovrebbe seguire le istruzioni e rimuovere questa impostazione imposta di default. Perché il rischio di trasformare anche questa app in uno strumento per marketing aggressivo è evidente. Perché se è vero che – al momento – solo gli account Premium possono far partire una telefonata (gli utenti base possono solo ricevere, per ora), è altrettanto vero che il sistema di abbonamento (non più una reale verifica) consentirebbe a molte aziende (ma anche a malintenzionati) di operare esattamente come le contestate campagne di telemarketing. Inoltre, potrebbe essere ancora più semplice condurre delle truffe utilizzando questo nuovo strumento.