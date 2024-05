C’è un effetto “Rabbit hole” anche su Instagram e Facebook?

Gli effetti del Digital Service Act colpiscono, ancora una volta, le piattaforme social di Meta. Instagram e Facebook, infatti, erano già finite sotto la lente di ingrandimento della Commissione Europea per quel che riguarda la disinformazione elettorale. Oggi, però, viene mossa un’altra contestazione che risponde al nome di “effetto Rabbit Hole”. Gli stessi commissari, hanno avviato una procedura formale nei confronti dei due social per indagare sulle misure per contrastare la dipendenza e tutelare la salute mentale dei minori. Non si parla, in modo specifico, di algoritmi. L’attenzione viene posta soprattutto sui «rischi causati dalla progettazione delle interfacce online di Facebook e Instagram, che possono sfruttare le debolezze e l’inesperienza dei minori e causare comportamenti di dipendenza, e/o rafforzare il cosiddetto effetto “tana del coniglio”». Una contestazione simile a quella già avanzata, alla fine di febbraio, a TikTok.

Rabbit hole sui social di Meta, indaga la Commissione UE

Meta, attraverso le parole di un portavoce, ha immediatamente replicato sottolineando come negli ultimi anni siano stati sviluppati oltre 50 strumenti a tutela della salute mentale dei minori che frequentano le sue piattaforme, specificando che tutti i dettagli di queste iniziative saranno presentati alla Commissione Europea nei prossimi giorni. Sta di fatto che la morsa del DSA si sta facendo sempre più stringente intorno ai comportamenti delle grandi piattaforme, soprattutto quando si parla di utenti minori e della loro salute mentale.

A proposito di TikTok. Come detto, la procedura formale aperta nei confronti di Instagram e Facebook è simile a quella già annunciata a febbraio contro la piattaforma amata dalla Gen Z. Il riferimento all’effetto “rabbit hole” è molto simile, seppur con caratteristiche diverse. Ma TikTok, nonostante i fari accesi su di lei, sta testando il caricamento di video fino a 60 minuti, per cercare di entrare ancor di più in concorrenza con YouTube. Forse, però, questo aspetto potrebbe non piacere alla Commissione UE.