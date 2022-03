Quanto è arrivato a costare il Bioceramic MoonSwatch su eBay?

EBay è una di quelle piattaforme online in cui è possibile trovare quei beni che in tutto il mondo risultano essere esauriti – come nel caso del MoonSwatch su eBay – se sei disposto a pagarli una cifra esorbitante rispetto al prezzo di listino. Seppure non sia un’edizione limitata – ad essere limitata ai negozi fisici è stata solo la vendita – già nella prima giornata (26 marzo) in cui l’orologio di Swatch e Omega creato per celebrare lo sbarco sulla luna ha fatto il tutto esaurito in ogni angolo del mondo.

Quanto costa MoonSwatch su eBay?

A due o tre giorni dal tutto esaurito, che è stato registrato in qualche ora, i vari modelli di Moonswatch – undici versioni ispirate ai pianeti che da listino costavano 250 euro – sono presenti su eBay (in Italia) in varie fasce di prezzo. Parliamo di un costo che varia da 1000 euro (circa il quadruplo del prezzo di listino) fino a ben oltre 8mila euro nel momento in cui scriviamo questo articolo.

Il fatto di averli resi disponibili solo nei negozi fisici ha creato un tale livello di hype attorno a questi orologi del celebre marchio svizzero che c’è chi è disposto a comprarli a prezzi esorbitanti pur non trattandosi di edizioni limitate, quindi. Secondo quanto riporta la sezione acquisti del Corriere, in Italia c’è traccia di almeno una decina di modelli che sono stati venduti – nei giorni scorsi – a circa mille euro. Attualmente i prezzi sono aumentati ed è molto probabile che mano a mano che i modelli andranno a diminuire i venditori alzeranno ulteriormente i prezzi.

Il modello più economico di MoonSwatch su eBay, attualmente, costa attorno ai 1400 euro (ce ne sono vari a questa cifra) in una lista di circa una cinquantina di prodotti disponibili.