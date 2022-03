No, gli ucraini non stanno vendendo carri armati russi su eBay

Questa immagine circola già da febbraio: si tratta di un presunto annuncio di carri armati russi messi in vendita su eBay dagli ucraini. L’immagine è stata presa in esame da diversi fact checkers esperti che, in questo periodo, si stanno occupando di smentire moltissimo del materiale che gira in rete sul conflitto e che – in tanti casi – è falso. L’immagine mostra un carro armato russo che sarebbe stato sequestrato messo in vendita per 400 mila dollari sulla celebre piattaforma per lo shopping online.

Ukrainians are selling used Russian Tanks on eBay pic.twitter.com/4vx2iq7lYP — Anonymous (@YourAnonNews) March 2, 2022



La storia del carro armato su eBay

A fare un lavoro di fact checking a partire dall’immagine trovata in rete è stato il sito di fact checking Snopes, partendo dalla ricerca dell’annuncio. Il risultato è che su eBay non c’è, attualmente, e non sembra esserci stato in passato nessun carro armato in offerta recentemente sequestrato dalla popolazione ai russi. C’è poi la foto scelta per l’annuncio, che non mostra un carro armato recentemente sequestrato ma un T-72. La fotografia in questione risulta essere online almeno dal 2010.

Ukrainians are not selling used Russian tanks on eBay. No-one’s selling tanks on eBay. It’s a joke. H/T @debunker pic.twitter.com/2gkNKOD4g6 — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) March 2, 2022

Il Napc (Agenzia nazionale per la prevenzione della corruzione in Ucraina) ha rivolto ai cittadini che si sono impossessati di un carro armato russo un singolare messaggio, come ha riportato il Guardian, per incoraggiare la resistenza: «Avete catturato un carro armato russo o un mezzo blindato per il trasporto delle truppe e siete preoccupati di come dichiararlo? Mantenete la calma e continuate a difendere la madrepatria. Non c’è bisogno di dichiarare i carri armati russi catturati e le altre attrezzature, perché il loro valore non supera i 100 salari (248.100 Grivnie) ovvero poco più di 8 mila dollari».