Il libro di Roberto Speranza è fuori catalogo ma su eBay lo puoi comprare (se sei ricco)

“Perché guariremo” di Roberto Speranza come le scarpe della Lidl: introvabile e venduto a centinaia di euro su eBay. Il saggio del ministro della Salute italiano ai tempi della pandemia del Covid è introvabile già da mesi sulle maggiori piattaforme che vendono libri: non c’è su IBS e non c’è sul sito di Feltrinelli, è fuori catalogo su libreriauniversitaria.it (dove il prezzo è di 15 euro) e nemmeno Amazon (che fino a qualche tempo fa lo vendeva a 12 euro circa) lo vende più. L’unica piattaforma su cui è rimasto possibile acquistare Perché guariremo su eBay ma – come è già successo in passato per altri prodotti – i prezzi sono da capogiro.

Perché guariremo su eBay: il libro costa anche centinaia di euro

Andando su eBay nella giornata di oggi è evidente che il fatto che il libro non sia rintracciabile sulle maggiori piattaforme di e-commerce abbia spinto chi ne possiede una copia a venderlo a prezzi pazzi. Sono attualmente disponibili 32 prodotti sul celebre sito per la vendita e i prezzi vanno da 25,90 euro (il più economico) alla folle cifra di 990 euro con spedizione gratis.

Già a dicembre scorso, quando il libro aveva cominciato ad essere introvabile – ma era ancora disponibile su eBay – c’erano prime edizioni di “Perché guariremo” di Roberto Speranza che arrivavano a costare 50, 140, 195 euro, come aveva segnalato all’epoca il Corriere della Sera.

Le poche copie del libro di Speranza e le bufale che ne derivano

Il lancio ufficiale del libro di Roberto Speranza è stato rinviato lo scorso ottobre a causa dell’impossibilità, data la situazione sanitaria del nostro paese, di girare per presentarlo. L’annuncio della messa in vendita seguito dal dietrofront ha fatto sì che il libro risultasse introvabile per mesi nelle librerie e che tuttora lo sia. Se prima, a fine 2020, aveva poco senso comprarlo a prezzi assurdi su eBay, ora che nemmeno Amazon sembra averlo più a disposizione i prezzi si sono alzati ancora di più e il sito di vendite e aste online sembra davvero il solo a poter garantire l’acquisto (a prezzi folli) di una copia.

La scarsa diffusione del testo, inoltre, ha anche fatto sì che si potessero attribuire a Speranza citazioni mai fatte. L’ultimo estratto attribuito erroneamente a “Perché guariremo” – come segnala Bufale.net – è quello in cui Speranza si racconterebbe come un bimbo di una famiglia disagiata che tenta goffi approcci sentimentali.