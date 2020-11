Quelli che fanno la cresta anche sulle scarpe della Lidl

Frotte di persone che si sono accalcate all’entrata dei supermercati Lidl. Giorno di grandi offerte? Timori di un nuovo lockdown generale imminente? Nulla di tutto questo. Oggi erano tutti lì per infilare le mani nei cestoni e prendere più prodotti possibile. Non farina, non lievito. Non pane, non generi di prima necessità: in Italia sono arrivate le scarpe Lidl (ma anche le ciabatte, i calzini e le magliette) e su eBay già sono state messe in vendita a prezzi duplicati, triplicati, quadruplicati e quintiplicati.

Ecco alcune immagini che arrivano da Roma all’apertura dei cancelli di uno store Lidl su via della Magliana. Persone (di tutte le età) che corrono in direzione dei cestoni per accaparrarsi il maggior numero di scarpe Lidl, calzini, magliette e ciabatte. Perché ormai, da alcuni mesi a questa parte, con una moda nata dal Nord Europa, questi indumenti e questo merchandising sono diventati uno status symbol.

Immagini che arrivano da Roma, Magliana.

La ressa per accaparrarsi le scarpe della #Lidl.#16novembre pic.twitter.com/p9CRuZkq98 — Marco d’Avenia (@MarcoAvenia) November 16, 2020

Scarpe Lidl, le resse nei supermercati e i sovrapprezzi su eBay

Ed ecco che quelle folli spese (non in termini di prezzo, visto che i prodotti più cari sono le snickers che costano 12 euro e 99 centesimi, ma di quantità) trovano un senso collegandosi su eBay e cercando Lidl sul motore di ricerca del portale di e-commerce. E lì, selezionando solamente gli annunci pubblicati quest’oggi, lunedì 16 novembre, troviamo centinaia di annunci con prezzi fuori mercato.

Insomma, si sfrutta la tendenza, si sfrutta la moda. Ed ecco che le scarpe Lidl, appena comprate negli store a 12.99 euro, si trovano a prezzi fuori controllo. Eppure ci sono offerte. Eppure c’è gente che le compra a prezzi fuori dal mercato. Perché ormai Lidl è uno status symbol.

