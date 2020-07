Lo strano caso delle scarpe Lidl: costano 13 euro, ma vengono rivendute a 780 euro

Sono diventate di tendenza, hanno invaso i social attirando l’attenzione del Mondo intero. Ma si tratta, per il momento, di prodotti destinati a un mercato ridotto. Non c’è, infatti, ancora una data per l’arrivo in Italia delle scarpe Lidl (e anche altri indumenti brandizzati dalla catena di supermercati), ma le richieste hanno portato a prezzi esorbitanti sulle varie piattaforme di vendita. Perché se il sito ufficiale parla di prezzi che, al massimo, raggiungono i 12,99 euro su ebay troviamo quegli stessi prodotti a un costo che varia tra i 150 e 600 euro.

Il fenomeno si è affermato in Belgio, Finlandia, Germania e Gran Bretagna: tantissime persone, infatti, hanno condiviso sui social il loro nuovo pezzo da collezione. Dalle scarpe Lidl alle magliette, passando per i calzini e le ciabatte. Prodotti venduti da 1 a 13 euro, come testimonia il sito ufficiale della catena, e che sono stati venduti senza soluzione di continuità. Rendendoli quasi una rarità.

Scarpe Lidl, la nuova moda che costerebbe poco (ma costa tanto)

E, quando un qualcosa di raro diventa richiesto, ecco arrivare la speculazione su internet. Parliamoci chiaro: ogni persona è libera di vendere un prodotto al prezzo che vuole e ogni utente finale può decidere di acquistarlo a quel prezzo oppure rinunciare. Ma cercando scarpe Lidl su ebay ci troviamo di fronte a prezzi folli, fuori mercato. C’è, per esempio, anche un’asta per un paio di ‘Estremamente raro LIDL Scarpe da ginnastica Bundle’ (nuove e senza confezione): si partiva da 600 euro e, con quattro offerte al momento in cui scriviamo il prezzo, si è già arrivati a 784 euro.

Da 13 a oltre 780 euro

Prodotti che arrivano dal Regno Unito, per la maggior parte. E non si tratta solo delle Scarpe Lidl. Vendute a prezzi incredibili anche le ciabatte gialle, i calzini e le magliette. Business is business, ma pagare fino a 700 euro per un paio di scarpe che costa 13 euro è folle.

(foto di copertina: da Ebay)