La manifestazione che si svolgerà il 10 ottobre 2020 a Roma parla di liberazione, con il riferimento alla misura dell’obbligo di indossare le mascherine. Una posizione che è condivisa da molti personaggi pubblici. Ad esempio Enrico Montesano aderisce, sposando i principi base della manifestazione, ma non partecipa. Al quotidiano La Stampa, infatti, risponde: «Non ci vado perché non so chi posso incontrare».

Montesano aderisce alla manifestazione anti mascherine, ma non parteciperà

L’attore sostiene di credere al coronavirus, non si definisce negazionista e respinge qualsiasi utilizzo di questo termine riferito alla sua persona: «Io non userei mai quella parola – afferma – perché ritengo che ci sia stato l’olocausto degli ebrei durante la seconda guerra mondiale. E il negazionismo richiama quel concetto di chi non crede a quella strage. Dunque, si tratta di una parola irrispettosa».

E spiega perché, in realtà, sostiene che sia la mascherina all’aperto a essere dannosa, perché ci fa respirare la nostra anidride carbonica. Al chiuso, invece, andrebbero portate – sempre secondo Enrico Montesano. Insomma, non è propriamente un no mask. Contesta semplicemente il fatto di dover indossare la mascherina all’aperto. E contesta anche l’eccessivo allarmismo che, a suo modo di vedere, viene prodotto in questi giorni relativamente all’argomento coronavirus.

Montesano aderisce alla manifestazione, ma non si fida dei medici invitati in tv

Per Enrico Montesano, sarebbe opportuno fidarsi di medici come «il professor Tarro, i professori Citro, Montanari, il dottor Tirelli e ne cito solo alcuni». Mentre rispetto a quelli che vanno attualmente in tv, invitati nei media mainstream dice: «Quelli che ho citato mi convincono di più. Ma qualcuno lo dovrà dire che il re è nudo. Oppure no? Il pensiero unico non mi è mai piaciuto».

Montesano aderisce alla manifestazione di Roma, dunque, ma vi assisterà da casa. Le sue ragioni sono state elencate nell’intervista a La Stampa e il suo punto di vista, ormai, è noto sulla grande questione coronavirus.