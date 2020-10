Enrico Montesano dice che il virus passa attraverso le mascherine

Nella sua singolare (anche se abbastanza popolare) lotta contro le mascherine, Enrico Montesano ha commentato la decisione della Regione Lazio (che segue quelle prese anche da altri comuni e Regioni nei giorni scorsi), di rendere nuovamente obbligatorio l’uso del dispositivo di protezione individuale anche all’aperto (esclusi i bambini sotto i sei anni e chi sta effettuando attività sportiva). L’attore romano (75 anni compiuti a giugno) porta avanti sui suoi canali social la teoria della dittatura sanitaria. Insomma, il suo pensiero è ben noto.

Intervistato da AdnKronos, Enrico Montesano ha ribadito la sua contrarietà all’uso della mascherina. Ancor di più oggi con la decisione della Regione Lazio di renderla obbligatoria all’aperto. Sostiene che il dispositivo di protezione sia inutile e dannoso (seguendo alcune teorie social già smentite da esperti e medici, non virologi, che la indossano quotidianamente da sempre per operare e per molte ore al giorno). Insomma, una teoria ben radicata in rete, ma che non ha conferme nel mondo reale.

Enrico Montesano e il virus che passa dalla mascherina

«Non capisco. Il virus passa attraverso le maglie del tessuto, perché è una nanoparticella. Quindi, a che serve mettersi una mascherina? Oltretutto, le polveri sottili le respiro lo stesso – dice Montesano -. Quanto è inquinata l’aria di Roma, delle polveri sottili, dei roghi tossici? Quindi mi volete salvare la vita dal covid ma mi volete far respirare l’aria inquinata? Mi fate venire la broncopolmonite ‘per l’aria zozza de Roma’?».

Le distanze di sicurezza

L’attore romano ha detto che lui indossa la mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico per rispetto nei confronti degli altri. Ma evita spesso di frequentarli proprio perché ritiene inutile e dannoso questo provvedimento e questo utilizzo. E sulle distanza di sicurezza sostiene di rispettarle, ma soprattutto perché la nonna gli diceva che quella era una forma di educazione.

