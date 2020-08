Perché viene attribuita a Enrico Montesano la frase su museruola e microchip

«Oggi: non hai la museruola non entri. Domani: non hai il vaccino non entri. Dopodomani: non hai il microchip non entri. Svegliamoci», il tutto corredato da un’immagine, un disegno, di un ragazzo costretto a indossare la mascherina con forza. Questo è quanto sta circolando sui social in queste ore, con un post attribuito al famose attore romano Enrico Montesano. Andando sulla sua pagina social, però, non risulta quel contenuto. Non possiamo affermare con certezza che si tratti di un fake, perché potrebbe averlo cancellato. Ma non possiamo smentire neanche la veridicità visto quanto pubblicato in passato.

LEGGI ANCHE > Enrico Montesano propone canzoni del leader di CasaPound nei suoi spettacoli

Su Twitter, il social in cui è iniziato a circolare il post di Enrico Montesano, lo screenshoot appare così.

“Montesano”:

Per questo post su Facebook pic.twitter.com/mzN3GBmAUS — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) August 5, 2020

Non sappiamo a quando possa risalire questo post, né se sia stato realmente condiviso dallo stesso attore romano sul suo profilo, dato che nella sua bacheca non risulta. Neanche tra i vari commenti ai post e video-denuncia satirici (in cui spesso ha affrontato, con parole simili, il tema delle mascherine e del vaccino) troviamo una immagine così.

Enrico Montesano e il contestato post social contro le mascherine

Scorrendo lungo la sua bacheca social, però, ci imbattiamo in un post che risale allo scorso 25 maggio.

Il post del 25 maggio

Il concetto, con forma e immagini differenti, è lo stesso raffigurato in quegli screenshoot che ora stanno circolando su Twitter. Insomma, questa dovrebbe essere una conferma: se non possiamo certificare la veridicità di quel post, possiamo senz’altro sostenere che Enrico Montesano sia contro l’uso delle mascherine. Inoltre, il riferimento al microchip (una bufala epocale messa in giro dai complottisti) è presente anche in questo post del 25 maggio.

(foto di copertina: da Febbre da Cavallo + post social)