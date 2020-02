Mika sa come farsi volere bene: «Più conosci l’Italia e meno la capisci»

Sceglie Fabrizio De Andrè per rappresentare l’Italia sul palco di Sanremo. Mika lo fa con la spensieratezza di chi affronta con leggerezza anche la cosa più difficile del mondo: far risuonare le note di Amore che vieni, amore che vai all’Ariston, a pochi passi dalla Genova dell’indimenticato cantautore italiano. Eppure, Mika ci riesce con una naturalezza fuori dal comune e dagli schemi.

Mika e l’esibizione a Sanremo 2020

Lo fa dopo aver interpretato due sue canzoni e dopo aver fatto un monologo breve e incisivo sul nostro Paese. Un Paese che Mika ama, perché ha studiato molto l’italiano e perché ha lavorato per lungo tempo in Italia. La nostra lingua è una di quelle scelte per alcuni suoi brani originali. I luoghi dell’arte e i cantanti come De Andrè e Tenco sono i suoi punti di riferimento.

Il monologo di Mika

«Da tempo studio l’Italia. Non solo nella lingua – ha detto Mika -. Ma più la conosco e meno la capisco. Quando sono arrivato in Italia sapevo dire solo ciao, grazie, nel blu dipinto di blu. Ma ascoltando la vostra musica ho veramente potuto conoscere l’Italia: Dalla, Battiato, Tenco e De André. Mi ha fatto capire tanto dell’Italia e di me, perché la musica parla di cose che riguardano chi la canta e in cui ci riconosciamo. Quando mi hanno chiesto di rendere omaggio alla canzone italiana mi sono spaventato, poi ho deciso di cantare il mio amico De andre e ho scelto una canzone che dice quello che penso io dell’amore. Amore che comincia e poi finisce. È come se l’amore nel mondo non bastasse per tutti nello stesso momento, Così ce lo passiamo e possiamo perdonare l’amore anche quando se ne va».

Amadeus poi gli chiede del suo tour mondiale: «Ora terminiamo un tour in Europa a Bari e Reggio Calabria e poi concerti speciali all’Arena di Verona, Perugia Jazz e poi Taormina». Quest’ultima data doveva restare riservata, ma Amadeus ha fatto lo spoiler. Incassato con pazienza da Mika.