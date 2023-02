Quali sono i requisiti per richiedere l’abbonamento a “Meta Verified”?

Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, ha annunciato con un messaggio nel suo canale su Instagram di voler iniziare a sperimentare “Meta Verified” prima in Australia e Nuova Zelanda e poi probabilmente in altri Paesi. Si tratta di un sistema di verifica a pagamento degli account su Instagram e Facebook attraverso le già note “spunte blu” simile a quello introdotto da Twitter alla fine del 2022. Il costo dell’abbonamento mensile in Australia sarà di 19,99 dollari al mese sul Web e 24,99 dollari al mese sulle applicazioni per iOS e Android; in Nuova Zelanda di 23,99 dollari al mese sul Web e 29,99 dollari al mese sulle applicazioni per iOS e Android.

Verifica degli account Instagram e Facebook, com’era prima e come potrebbe diventare con “Meta Verified”

Meta, azienda proprietaria di Instagram, Facebook e WhatsApp, ha comunicato che durante la fase di sperimentazione non verranno apportate modifiche agli account che sono già stati verificati e hanno ottenuto la “spunta blu” in base alle regole precedenti. Finora tutti gli account di personaggi pubblici o ritenuti particolarmente interessanti per i contenuti che pubblicano potevano richiedere la verifica dell’account inserendo nella richiesta anche un documento di identità.

L’obiettivo di Meta è creare un’offerta di abbonamento che sia utile a tutti ma in particolare ai content creator che grazie alla verifica dell’account possono ottenere maggiore visibilità e «concentrarsi sulla costruzione delle loro community». Tutte le persone che sottoscrivono l’abbonamento otterranno la “spunta blu”, una maggiore garanzia di protezione contro i furti di identità da parte di persone che potrebbero creare account falsi utilizzando un nome simile, l’accesso a un servizio di assistenza e di risoluzione dei problemi più efficiente, una maggiore visibilità in alcune aree della piattaforma e delle funzionalità esclusive come l’accesso a particolari Adesivi da usare nelle Storie.

Finora per ottenere la verifica dell’account bisognava quindi compilare un modulo di richiesta che Instagram avrebbe visionato per valutare se il richiedente avesse o meno i requisiti previsti. Si potrebbe pensare che con il nuovo sistema chiunque possa sottoscrivere un abbonamento e ottenere la “spunta blu” ma in realtà bisogna tuttora soddisfare alcuni requisiti: le persone che vogliono sottoscrivere l’abbonamento devono avere almeno 18 anni e aver già pubblicato dei contenuti come Storie o Post, quindi devono garantire di essere attivi sulle piattaforme; inoltre devono fornire un documento di identità per dimostrare che il nome e la foto presente sul documento corrisponda al nome e alla foto scelta per il proprio profilo Facebook o Instagram. Per il momento le aziende non possono richiedere il servizio “Meta Verified”.