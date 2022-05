Meta, TikTok e YouTube potrebbero finalmente dover iniziare a condividere i dati con i ricercatori

Mercoledì scorso, durante un’audizione intitolata «Trasparenza della piattaforma: comprensione dell’impatto dei social media», si è dibattuto – davanti ai membri del Congresso degli Stati Uniti – sulla necessità di una legislazione in grado di richiedere alle grandi piattaforme tecnologiche di rendersi disponibili a condividere i dati che raccolgono con ricercatori qualificati e membri del pubblico. Un importante atto legislativo sul tema, il Platform Transparency and Accountability Act, è stato introdotto a dicembre da un gruppo di senatori. Proprio uno di quei senatori, Chris Coons del Delaware, ha guidato l’udienza di mercoledì; era presente anche la senatrice Amy Klobuchar del Minnesota. Durante l’incontro, Coons e i suoi esperti hanno discusso circa la necessità di chiedere alle piattaforme di condividere con loro i dati degli utenti che raccolgono e utilizzano: l’obiettivo è quello di portare Meta, TikTok e Youtube a condividere i dati che raccolgono sulle loro piattaforme con i ricercatori.

La prima domanda del Congresso è stata: perché è necessaria tale condivisione, tale collaborazione tra autorità e società Big Tech? Il Senato ha interpellato Brandon Silverman, co-fondatore dello strumento per la trasparenza CrowdTangle, che a marzo veniva intervistato da Platformer e dichiarava: «La prossima evoluzione nel pensare alla gestione sicura di piattaforme di grandi dimensioni dovrebbe riguardare il potenziamento della società civile, dai giornalisti ai ricercatori, dalle organizzazioni non profit ai verificatori di fatti alle organizzazioni per i diritti umani, con l’opportunità di aiutare». CrowdTangle è uno strumento che permette a ricercatori, giornalisti e altri di visualizzare, in tempo reale, la popolarità di link e post su Facebook e di capire come si stanno diffondendo. I ricercatori che da tempo analizzano gli effetti dei social network sulle persone e sulla democrazia hanno affermato che trarrebbero grandissimi vantaggi dall’avere una visione di questo tipo sulla divulgazione dei contenuti su YouTube, TikTok e altre enormi piattaforme. Silverman descrive l’esperienza di Facebook nell’acquisizione di CrowdTangle, strumento che inizialmente – come ha documentato Kevin Roose sul New York Times -, la società aveva acquistato per corteggiare gli editor e che poi invece si era ritorto contro i proprietari della stessa. L’anno scorso, Facebook scioglieva il team di CrowdTangle per ricrearlo come «riorganizzazione», ma anche se lo strumento rimane attivo, riceve ormai pochi investimenti dalla società madre.

Lo scorso ottobre, Silverman lasciava l’azienda Meta per promuovere la sua missione in CrowdTangle fuori da Facebook: ora, la collaborazione tra il gruppo bipartisan di senatori e le Big Tech sulle nuove leggi comporterebbe per Meta, e altre società di piattaforme, l’obbligo di divulgare il tipo di informazioni che si possono ancora trovare su CrowdTangle oggi. Secondo Silverman «L’unica sfida più grande è che nel settore in questo momento, puoi semplicemente farla franca senza fare alcuna trasparenza», il quale aggiunge che «YouTube, TikTok, Telegram e Snapchat rappresentano alcune delle piattaforme più grandi e influenti degli Stati Uniti e non forniscono quasi nessuna trasparenza funzionale nei loro sistemi. E di conseguenza, evitano quasi tutto il controllo e le critiche che ne derivano». Anche Nate Persily, professore alla Stanford Law School, è molto legato a questo tema e ha dichiarato che è necessario portare alla luce le irregolarità che accadono all’interno delle piattaforme più grandi: «Non dovremmo aspettare che gli informatori fischiino», aggiungendo che «Questo tipo di legislazione sulla trasparenza consente agli estranei di avere un’idea migliore di ciò che sta accadendo all’interno di queste aziende».

La legislazione nello specifico