Nubifragio in Alto Adige: le immagini delle strade di Merano allagate | VIDEO

Nella serata di sabato un intenso nubifragio si è abbattuto su diverse zone dell’Alto Adige. Forte vento, pioggia e grandine hanno colpito, in particolare, la città di Merano. Nel giro di pochi minuti le strade sono state invase dall’acqua, con le feritoie e i tombini che poco hanno potuto per rispondere alla potenza della pioggia. Mentre si inizia a fare la conta dei danni, soprattutto quelli all’agricoltura, circolano le riprese amatoriali fatte da alcuni cittadini in quei momenti in cui il temporale si è scagliato sulla città.

Nel giro di pochi minuti le strade del centro di Merano sono state invase dall’acqua piovana. Nei video, pubblicati tra social network e Youtube, si mostrano le vie impraticabili per colpa degli allagamenti. In alcune zone, poi, è caduta anche molta grandine, con i chicchi che hanno mostrato le strade imbiancate, come spesso accade nei territori altoatesini nei mesi invernali.

Merano, le strade allagate durante il nubifragio

Secondo le indicazioni degli esperti meteo, tra Merano e provincia si sono abbattuti circa 36 mm (per metro quadro) di acqua nel giro di poco più di un’ora. In questo breve lasso di tempo le strade sono state immediatamente invase dalla pioggia che le ha rese impraticabili, anche dalla grandine.

Violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento e grandine si abbattono su diverse zone dell’Alto Adige. Nelle zone colpite (Video di Merano) i Vigili del Fuoco hanno effettuato giá numerosi interventi! pic.twitter.com/LCVYzVZ4sn — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) August 22, 2020

I danni e gli interventi dei vigili del fuoco

Sono stati segnalati anche molti interventi da parte dei vigili del Fuoco che hanno ricevuto tante segnalazioni dai cittadini durante il nubifragio.

Merano è stata particolarmente colpita durante i temporali di ieri con forti piogge, grandine e raffiche di vento fino a 122 km/h.Da ieri i VVF vol. di Merano, insieme ai vigili del fuoco Maia Bassa, Quarazze, Labers, Monte San Zeno e Lagundo hanno effettuato oltre 100 interventi pic.twitter.com/I3lqphgeF1 — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) August 23, 2020

Al momento, fortunatamente, non si registrano danni a persone.

(foto di copertina e video: da Facebook e Youtube)