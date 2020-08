Chissa perché Salvini non ha pubblicato post indignati dopo i danni del nubifragio a Ferrara

Ma anche stavolta, come già accaduto per il Veneto e Alessandria, Matteo Salvini non si indigna. Chissà perché

Sono passate, ormai, diverse ore dal violento nubifragio che ha colpito la città di Ferrara: alberi caduti per il forte vento e strade allagate dall’ingente quantità di pioggia caduta (nel giro di pochi minuti) al suolo. I danni sono stati molti, come spesso accade quando si verificano eventi atmosferici così estremi che, per certi versi, hanno ricordato quelli di Alessandria, del Veneto e di Palermo (il mese scorso). Ma perché Matteo Salvini, a differenza di quanto accaduto in Sicilia, non si è ancora indignato per quanto accaduto nella città estense?

LEGGI ANCHE > La notizia degli allagamenti in Veneto che non compare sui profili social di Salvini

La domanda è retorica: alla guida di Ferrara, infatti, c’è la Lega con la giunta presieduta da Alan Fabbri, uomo di spicco del Carroccio in Emilia-Romagna. Ovviamente, quando si tratta di eventi atmosferici così violenti, non si può trovare la sola responsabilità nell’amministrazione locale. Quindi nessuna accusa nei confronti del primo cittadino. Fa pensare, però, come il leader della Lega prosegua nel suo fare figli e figliastri.

Ferrara, i danni del nubifragio e il silenzio di Salvini

È lo sporco gioco della propaganda politica. Quando accade qualcosa in qualsiasi città amministrata dalla sinistra Salvini dà la colpa al comune e al sindaco. Quando ci sono episodi simili in terre guidate dai leghisti cade l’oblio e il silenzio.

Queste sono le immagini che mostrano la violenza del nubifragio che si è abbattuto ieri su Ferrara: vento fortissimo (sopra i 100 km/h), alberi che cadono. Il video mostra i Giardini del Grattacielo ed è stato condiviso dal portale FerraraMeteo su Facebook. E ci sono anche altre immagini dei danni.

L’oblio

Insomma, il nubifragio è stato molto violento e, come accade in tutta Italia – da Nord a Sud – quando avvengono eventi atmosferici di questa portata i danni sembrano essere inevitabili. A prescindere al colore dell’amministrazione che guida le città. Fare meno propaganda, a volte, sarebbe utile per i cittadini.

(foto di copertina: da Facebook FerraraMeteo)