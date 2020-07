Palermo sotto una bomba d’acqua, per Salvini l’importante ora è attaccare il sindaco Orlando: «Pensa solo agli immigrati e dimentica i cittadini»

Neanche il tempo di contare le vittime e di mettere in salvo tutte le persone coinvolte che la Bestia di Salvini già è in moto. Il video comparso sui suoi social – che mostra la tremenda situazione nel capoluogo siciliano – è corredato da un attacco diretto al sindaco di Palermo, Orlando. Secondo il leader della Lega il suo pensare eccessivamente agli immigrati gli farebbe dimenticare i cittadini di Palermo. Poco importa che le autorità stiano sottolineando l’imprevedibilità e la grandezza della bomba d’acqua che ha colpito la città, lo sciacallaggio rimane sempre al primo posto.

Palermo sommersa, Salvini pensa ad attaccare Orlando

A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di #Palermo: basta un temporale e la città finisce sott’acqua. pic.twitter.com/RqTCsZZhbh — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 15, 2020

Tempismo, quale mistero. Matteo Salvini non ha atteso nemmeno che la situazione di emergenza rientrasse, il salvataggio delle persone, la messa in sicurezza della situazione, la conta dei morti: l’importante è attaccare il nemico politico, il sindaco del Pd Leoluca Orlando. L’attacco si coordina in due tweet – in cui tra l’altro ringrazia il lavoro dei vigili del fuoco, che stanno soccorrendo centinaia di persone – e sottolinea: «A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di Palermo: basta un temporale e la città finisce sott’acqua, per non parlare delle bare accatastate al cimitero dei Rotoli. I palermitani meritano molto di più». Sulla gestione scorretta del suolo cittadini in più di un senso si potrebbero scrivere fiumi d’inchiostro, la questione qui però è un altra. Il tempismo vergognoso di Salvini, che attacca un avversario politico alimentando polemiche in un momento in cui si dovrebbe pensare solo ad aiutare le persone.

Problemi a Palermo e provincia

I disagi e le situazioni ad alto rischio si stanno verificando non solo a Palermo ma anche in provincia. Sono decine le auto rimaste bloccate che necessitano di soccorso da parte dei vigili del fuoco; anche la mobilità è paralizzata, con situazioni di rischio potenziale come quella che proprio il tweet del leader leghista mostra. Sono tanti i disagi registrati anche in provincia, con la necessità dell’intervento dei sommozzatori in più di una situazione. La sostanza dei fatti? Siamo in pieno corso di emergenza, una situazione che necessiterebbe solo attenzione e non inutili polemiche.