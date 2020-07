La bomba d’acqua a Palermo ha causato due morti, le persone sono costrette a nuotare per strada | VIDEO

La terribile notizia arriva da Palermo, dove due persone sono morte annegate in automobile. Sono moltissimi i disagi registrati nel capoluogo siciliano in vari quartieri e in altri paesi della provincia. Due persone stavano attraversando un sottopasso di viale della Regione che, a causa della bomba d’acqua, era allagato. I due sono rimasti sommersi dalla pioggia insieme alla macchina. Due bambini, di cui il più piccolo ha soli nove mesi, sono stati ricoverati in ospedale in ipotermia. Anche loro – insieme ai genitori – erano rimasti bloccati in un sottopassaggio.

Il video della gente che nuota per strada a Palermo

Il bilancio della situazione è già grave e le immagini di questo video non lasciano presagire nulla di buono. Le persone, come si evince dalle riprese dall’alto, si trovano costrette a nuotare in mezzo alle strade allagate per la troppa pioggia scesa e per l’inefficacia dei sistemi per farla defluire. La situazione più grave è quella che si registra nei sottopassi – dove ci sono state anche le prime vittime -. Sono già diversi gli automobilisti salvati da vigili del fuoco e poliziotti dopo essere rimasti bloccati dentro i loro veicoli come conseguenza del violentissimo acquazzone.

Amap: «Bomba d’acqua non prevedibile»

L’Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo ha provveduto ad aprire «tutte le paratie degli sbocchi a mare del sistema di smaltimento delle acque piovane» ore fa, da «così come sono operative le squadre di emergenza che operano in regime di reperibilità». Queste le parole di Alessandro Di Martino, che rimane in contatto con il sindaco di Palermo e sottolinea che «la bomba d’acqua che ha colpito la città come altre città in tutta la penisola non era stata preannunciata e quindi non erano attive le normali misure di prevenzione previste in caso di allerta meteo». Si tratta di «situazioni meteorologiche estreme e non prevedibili almeno in questa intensità, ma l’Amap sta intervenendo con tutte le proprie strutture».

(Immagine copertina dal video su Corriere Tv)