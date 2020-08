I danni provocati dal forte temporale che si è abbattuto su Alessandria

Vento fortissimo, fulmini, tuoni, pioggia e grandine. Questo scenario da tempesta tropicale è arrivato nella tarda serata di ieri in Piemonte. Il comune più colpito da questa forte ondata di maltempo (non improvvisa, era prevista nel Nord Italia) è stato quello di Alessandria, dove già nella notte è cominciata la conta dei danni. Alberi caduti per le forti sferzate di vento, alcune strutture sollevate da terra ed edifici duramente provati da quel che è accaduto nel giro di soli 20 minuti.

Per fortuna non sembrano esserci stati feriti, ma la tempesta che si è abbattuta su Alessandria (ma anche su molte altre province piemontesi) ha provocato ingenti danni. Queste le immagini pubblicate sul suo profilo Twitter da Andrea Bricchi.

Alessandria, spazzata via da una tempesta terrificante nelle scorse ore. 🙏🏻 pic.twitter.com/TqbXC7HOBc — Andrea Bricchi (@AndreaBricchi77) August 2, 2020

Alessandria, le immagini della tempesta di ieri sera

Tutto in venti minuti. Non tanto la grandine e neanche i fulmini. A provocare danni, come la caduta di diversi alberi (che hanno distrutto alcune automobili), la caduta di alcuni cornicioni e danni ingenti ad alcuni capannoni e tetti dei palazzi, è stato il forte vento. Ad Alessandria sono state registrate raffiche superiori ai 100 km/h, come dimostrano queste immagini.

Come dopo una tempesta tropicale. La conta dei danni è iniziata nella notte. Lo scenario con cui si è risvegliata Alessandria è inedito per quella cittadina. Le previsioni meteo parlavano di forti temporali, con tanto di cospicuo abbassamento delle temperature nel Nord Italia. Ma quanto accaduto in Piemonte non era stato previsto dagli esperti, che parlavano di allerta senza, però, sospettare un evento così importante.

(foto di copertina: da profilo Twitter di Andrea Bricchi)