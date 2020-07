La notizia degli allagamenti in Veneto che non compare sui profili social di Salvini

Impossibilità di dare colpa ai migranti. Impossibilità di colpire i vertici della Regione. E così la notizia, che per modalità ed effetti, dei nubifragi in Veneto non solo passa inosservata, ma non compare mai nei profili social della Lega e di Matteo Salvini. Per fortuna, non risultano essere feriti e vittime (come accaduto anche a Palermo la scorsa settimana), ma la narrazione del Carroccio su determinati fatti che accadono in località non amministrare da loro è lo specchietto per le allodole della propaganda pura.

LEGGI ANCHE > Palermo sotto una bomba d’acqua, per Salvini l’importante ora è attaccare il sindaco Orlando: «Pensa solo agli immigrati e dimentica i cittadini»

Nella giornata di ieri, tra Schio e le altre province del Veneto, è caduta una quantità d’acqua oltre le previsioni. E, come spesso accade in tutta Italia, il terreno non è riuscita ad assorbirla, così come gli impianti fognari. Le immagini mostrano l’acqua che ha invaso le strade.

Nubifragi in Veneto, ma la Lega non ne parla

Insomma, più o meno quanto accaduto a Palermo la scorsa settimana. Ma, all’epoca, Salvini e la Lega utilizzarono quella notizia per fare campagna elettorale contro il sindaco Leoluca Orlando e i migranti. Oggi, però, nessun attacco e un silenzio assordante. E il motivo è molto semplice.

Il silenzio di Salvini

Il Veneto è una regione verde. Non nel senso ambientale, ma amministrativo. La Lega, infatti, è alla guida della Regione con Luca Zaia ed evidenziare come questo fatto sia anche responsabilità delle istituzioni sarebbe stato controproducente. Non che Zaia abbia responsabilità, così come non ne aveva Leoluca Orlando. La quantità di acqua piovuta dal cielo è stata talmente forte – e imprevedibile – da creare quella situazione testimoniata dalle immagini. Ma, in questo caso, l’opportunismo politico ha portato la Lega e Salvini e un religioso (ed elettorale) silenzio.

(foto di copertina e video: da pagina Facebook di Giulia Andrian)