Una nuova vittima di meningite nella provincia di Bergamo: si tratta del quarto decesso nel giro di un mese. La donna, di 48 anni, si era sentita male nei giorni scorsi ed era stata ricoverata d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia.

Quarto caso di meningite nel Bergamasco: l’ultima vittima è una donna di 48 anni

È deceduta per la meningite Marzia Colosio , donna di 48 anni originaria di Tavernola ma residente a Predore, viveva a poca distanza dal nel paese di Villongo, dove si erano registrati altri tre casi nel mese di dicembre. Uno di questi era stato fatale alla giovane Veronica Cadei. Colosio aveva accusato i primi sintomi un paio di giorni fa, ed era stata ricoverata d’urgenza dove le era stata diagnosticata una forma aggressiva di meningite, ma non è ancora stato confermato se sia dello stesso ceppo C che ha colpito le altre tre persone a dicembre a Villongo. Immediati i controlli avviati dall’Atvs e dei comuni del lago d’Iseo per effettuare la profilassi sui parenti delle donna e su chi aveva avuto contatti con lei recentemente. Lo stesso sindaco di Predore aveva invitato tramite un post su Facebook, prima che la donna si spegnesse, «tutti i congiunti e quanti ritengano di aver avuto contatti non sporadici con la persona colpita negli ultimi giorni» a prendere contatto con ATS Trescore, con il proprio medico di base o con la Guardia Medica «al fine di concordare l’avvio immediato della PROFILASSI ANTIBIOTICA. Non appena concorderemo con ATS nuove iniziative di prevenzione, queste saranno subito comunicate alla popolazione».

