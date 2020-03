Meloni dice che «da qui al resto dei nostri giorni dobbiamo comprare prodotti italiani» | VIDEO

L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus deve far «salire» il sovranismo commerciale. È questa l’idea di Giorgia Meloni che, dopo aver detto che i cinesi hanno portato il virus in Italia, lunedì sera ha richiamato all’orgoglio nazional-patriottico anche in ambito di consumi. Secondo la leader di Fratelli d’Italia, infatti, questa è l’occasione giusta per tornare a consumare prodotti Made in Italy, lasciando da parte quelli che vengono dall’estero. E il richiamo parte dall’esempio dei vari flash mob dei balconi che sta coinvolgendo migliaia di persone, da Nord a Sud.

«Noi italiani è come se avessimo sempre bisogno della tragedia per ricordarci del nostro valore e avere consapevolezza di chi siamo – ha detto Giorgia Meloni a Paolo Del Debbio, in collegamento con Dritto e Rovescio, su Rete 4 -. Io vedo ogni giorno, come lei e come tutti, che qualcuno inventa una catena e quella catena funziona, con gente che si affaccia ai balconi, affigge la bandiera, canta e accende le luci dei cellulari. C’è voglia di prendersi per mano». Ed è così, visto che in tantissimi stanno partecipando ai continui flash mob su tutto il terreno nazionale.

Che ne pensate delle parole di @GiorgiaMeloni?#DrittoeRovescio pic.twitter.com/6BNzHMipw5 — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) March 16, 2020

Giorgia Meloni e il «coraggio italiano»

Poi Giorgia Meloni invita tutti i cittadini ad abbandonare il ‘fascino’ dei prodotti che provengono dall’estero: «Per me è molto importante che noi utilizziamo questa energia e questa consapevolezza del nostro valore, della nostra forza e della nostra capacità di essere uniti nei momenti che contano, il più possibile concretamente». E in che modo? «Domani (oggi, ndr) è la festa dell’Unità Nazionale, è una data fondamentale per noi – prosegue la leader di FdI -. Fratelli d’Italia sta lanciando una campagna che è ‘coraggio italiano’ e sapete cosa dobbiamo fare noi da qui al resto dei nostri giorni? Comprare prodotti italiani, mangiare prodotti italiani, aiutare l’agricoltura italiana, aiutare i nostri produttori che rischiano di stare in ginocchio. Perché una cosa l’abbiamo capita: non ci aiuteranno».

