Giorgia Meloni risponde agli attacchi con una cassetta di pesce | VIDEO

Abbiamo varcato da pochi giorni la metà del primo mese del 2021, ma forse abbiamo già il video dell’anno. Protagonista è la leader di Fratelli d’Italia che, per rispondere agli insulti e agli attacchi – in particolar modo dei sostenitori del Movimento 5 Stelle, ma anche della sinistra – ha pubblicato un filmato sui suoi canali social mentre mostra una cassetta di pesce. Insomma, Meloni pesciarola replica con un video esilarante.

LEGGI ANCHE > Scanzi dice alla Meloni che «si chiama Montecitorio, non mercato del pesce»

«Pesce fresco, pesce fresco! Avvicinatevi, ottimi prezzi», inizia così il video di Giorgia Meloni pesciarola pubblicato sulla sua pagina Facebook.

«La sinistra e i Cinque Stelle, evidentemente piccati perché ieri (lunedì, ndr) in Aula ho detto la verità, da oggi in blocco mi chiamano pesciarola – dice la leader di Fratelli d’Italia -, dimostrando ancora una volta quanto siano distanti dalla gente comune. Quanto la schifino».

Meloni pesciarola, la risposta in un video su Facebook

Giorgia Meloni poi prosegue, rimarcando la sua vicinanza al popolo. Ovviamente, ma non è una giustificazione, il termine utilizzato da molti non fa riferimento alla dignità professionale di chi al mercato vende il pesce (lavoro fondamentale per portare sulle nostre tavole prodotti di qualità), ma sul modo di comunicare (soprattutto in un Aula istituzionale come quella di Montecitorio dove la leader di Fratelli d’Italia è stata eletta anche nel 2018).

Le categorie

«Invece a me, che sono una persona di popolo, la cosa non dà affatto fastidio – conclude Meloni -. Ma una cosa a voi compagni che voglio dire: c’è gente che fa un lavoro nobile come vendere il pesce e c’è gente che fa un lavoro ignobile come comprare le persone in Parlamento. Voi potete dire che io faccio parte della prima categoria, ma sicuramente voi fate parte della seconda». Tutto giusto, ma forse dimentica la storia di uno dei suoi due alleati di coalizioni. Per fortuna, però, che il pesce è una grande fonte di fosforo. Ad maiora

(foto di copertina e video: da profilo Facebook di Giorgia Meloni)