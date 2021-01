Giorgia Meloni dice che «bisogna ragionare su una legge per sanzioni a social network che silenziano idee»

«Ho visto che il governo polacco, nostro amico, ha fatto una legge, proposta di legge, per cui intendono sanzionare chiunque tra questi social network si permetta di oscurare o censurare alcuni contenuti che non violano la legge polacca. Mi pare una buona idea. Penso che sarebbe interessante per tutti i conservatori europei ragionare su norme di questo tipo. Hanno anche istituito un tribunale online per valutarne la congruità. Per difendere la libertà,che è un fondamento della nostra civiltà, a tutti i livelli, compresa ovviamente e soprattutto quella di espressione». Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, nel corso di una tavola rotonda su “Il futuro del patriottismo in Europa e negli Stati Uniti”.

Giorgia Meloni ha fatto riferimento a una legge che il governo polacco sta preparando per limitare il potere dei social network come Facebook e Twitter di eliminare contenuti e chiudere gli account. Secondo il progetto annunciato dall’esecutivo, i siti potrebbero prendere tali iniziative solo se le pubblicazioni violano la legge polacca. Il testo prevede la creazione di un “consiglio per la libertà di espressione” composto da cinque membri per esaminare i reclami degli utenti dei social network i cui account sono stati chiusi o il contenuto rimosso.

«Non ci illudiamo: quello che è accaduto negli Stati uniti ancora prima dei fatti di Washington accadrà anche in Italia, in Spagna, in Europa. Accadrà quando i nostri avversari, non potendo argomentare per rispondere alle nostre tesi, avranno solo la possibilità di silenziarci. Siccome non so cosa dire, devi stare zitto. Per cui siamo passati da quella sinistra che ci diceva di credere nel motto che fu attribuito a Voltaire (‘Non condivido le tue idee ma sono pronto a morire perché tu possa esprimerle’) a una sinistra che oggi ha mutuato quel motto e oggi dice ‘non condivido le tue idee e farò del mio meglio perché tu non possa esprimerlo, compreso se necessario farti scomparire. Noi dobbiamo combattere», ha chiosato Giorgia Meloni.

