Il dettaglio che non è sfuggito durante la discussione in Senato

Il potenziale meme di Di Maio con la mano davanti alla mascherina per non far leggere il labiale

Spesso si cita la manina. Quando, ad esempio, si scopre che in un documento approvato si inserisce una frase o un passaggio che non era stato discusso in precedenza in sede di discussione. O quando si attribuisce a terze persone un commento inopportuno sui social network o una dichiarazione resa alla stampa troppo avventata. In questo caso, invece, è la manina di Luigi Di Maio a essere protagonista di un potenziale meme, che ha un alto tasso di viralità sui social network.

Di Maio con mascherina e mano davanti alla bocca per non far leggere il labiale

Tutto parte dalla deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli che, evidentemente, ha seguito da casa il dibattito al Senato, decisivo per accordare la fiducia a Giuseppe Conte e al suo esecutivo. L’esponente del partito di Giorgia Meloni si è lasciata andare a un commento piuttosto laconico, dopo aver proposto lo screenshot della diretta da Palazzo Madama proposta da Rai Parlamento.

La mano sulla mascherina. In una foto tutto #Buongiorno pic.twitter.com/GyvfwXsSOW — Augusta Montaruli (@augustamontarul) January 19, 2021

Un Luigi Di Maio impegnato, forse, in una serrata trattativa telefonica con qualche esponente ex M5S che potrebbe votare o non votare la fiducia nella tarda serata del 19 gennaio, non solo indossa la mascherina, ma – quasi per un riflesso involontario – porta la mano davanti alla bocca per evitare che le telecamere inquadrassero il suo labiale. Cosa già resa impossibile, ovviamente, dal dispositivo di protezione.

Non è il primo personaggio pubblico a cui è sfuggito questo gesto istintivo (soprattutto per chi è abituato ad avere gli occhi delle telecamere puntati addosso). Ma il momento esatto in cui questo piccolo incidente è capitato – con la massima attenzione del Paese a quello che stava accadendo tra gli scranni di Palazzo Madama – ha senz’altro amplificato l’effetto del semplice gesto del ministro degli Esteri.