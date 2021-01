Il sopracciglio di Giuseppe Conte quando la Meloni lo chiama Barbapapà

«Lei in questi mesi ha deciso sulla libertà degli italiani e sui loro diritti fondamentali. Oggi viene in aula in un misto di delirio di onnipotenza e ignoranza istituzionale a parlarci di cose che non le competono, come la legge elettorale. La responsabilità di questo scempio è di chi l’ha permesso finora: un parlamento debole, una UE felice dell’ennesimo politico da guidare, grandi media che hanno bisogno di padroni per fare i propri interessi. E Giuseppe Conte è perfetto per tutti loro, perché riesce ad assumere la forma del proprio mandante. Praticamente Barbapapà».

LEGGI ANCHE > E venne il giorno della sympatheia

Conte Barbapapà, l’appellativo usato da Giorgia Meloni

In questo esatto momento dell’intervento di Giorgia Meloni alla Camera, dopo la risposta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che si è presentato a Montecitorio per il primo voto sulla fiducia, l’avvocato del popolo ha alzato il sopracciglio, inquadrato dalle telecamere. Giorgia Meloni, insomma, ha avuto il primato di citare il libro per bambini (nato in Francia negli anni Settanta, ma divenuto celebre anche in Italia grazie a un cartone animato molto in voga tra i giovanissimi) in Parlamento. Sicuramente una prima volta nella storia dell’istituzione.

🔴 Il Governo Conte ha fallito. Per @FratellidItalia la via da percorrere sono le elezioni. Seguitemi in diretta dalla #Camera dei Deputati https://t.co/u7Ql5Mac0V — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) January 18, 2021

Questa mescolanza di linguaggi, con esempi sempre meno aulici e sempre più riferibili a linguaggi molto facilmente comprensibili, sembra fatta apposta per far breccia, più che negli scranni della presidenza del Consiglio, in qualche hashtag sui social network. Non è un caso se, da circa mezz’ora, tutti stiano twittando con #Barbapapà nel copy.

Mentre si ripercorrono i fasti dei vecchi dibattiti parlamentari, aggiungiamo quest’altra parola ai verbali di Montecitorio. Che ormai devono aver visto tutto: i paragoni, fatti solo qualche settimana fa, tra la situazione europea e la Germania nazista, gli omaggi a personalità di estrema destra, le dirette via Instagram mentre nell’emiciclo si verificavano risse. Quale futuro?