La bufala dei medici della peste comparsi a Roma, in Calabria e in Emilia-Romagna

Non solo TikTok sta iniziando, anche in Italia, a creare una sorta di ambiente dove proliferano le bufale. Possiamo dire con assoluta certezza che le fake news che si diffondono su questo social network sono particolarmente cringe. Così, negli ultimi giorni – come segnalato anche dalla redazione di Webboh qualche giorno fa -, si sono diffusi vari video in cui si dà notizia di avvistamenti di uomini travestiti da medici della peste che andrebbero in giro in diversi luoghi d’Europa – anche in Italia – soprattutto per terrorizzare le ragazze, con l’intenzione di commettere stupri. Addirittura, in alcuni post, si è diffusa la notizia – totalmente inventata – della scomparsa di 29 bambini.

Medici della peste, la bufala su TikTok

Allora, innanzitutto dovete sapere che, recentemente, i medici della peste su TikTok hanno creato una vera e propria community. Sono account contraddistinti dall’immagine del profilo con la classica maschera da dottore della peste, che rievoca atmosfere seicentesche. C’è una sorta di sfida tra questa comunità di account e le Charli Kid, con tanto di azioni coordinate e di botta e risposta tra i profili dei due team. Quello che va sottolineato è senz’altro che di immagini di medici della peste TikTok è pieno. Si fa riferimento molto spesso a uno stesso video (in cui un medico della peste balla facendo roteare il suo bastone da passeggio):

La canzone che accompagna spesso questi video è il tema di Swag Gang dell’artista Lil Manzi.

Le immagini non corrispondono a scene reali

Una volta capito il fenomeno è facile immaginare come da tutto questo nasca l’equivoco della diffusione di false informazioni relative a presunti uomini vestiti da medici della peste, avvistati a Roma, ma anche in Calabria e in Emilia-Romagna, che hanno lo scopo di terrorizzare o, peggio, stuprare le ragazze. Non c’è nessuna evidenza di questa situazione e non si riportano casi di cronaca in cui quanto descritto sia avvenuto.

Tra l’altro, la bufala si propaga attraverso la diffusione delle stesse immagini che popolano il social network. Una di queste riporta il seguente messaggio: «In UK stanno girando persone vestite da dottori della peste, uccidono ragazzi e ragazze e si stanno vedendo anche in Emlia-Romagna, alcuni dicono anche in Calabria. Io ho paura perché domani ho presenza e faccio sempre la strada da sola».

Quando vedete un messaggio simile a questo, per evitare la diffusione di fake news, è sempre opportuno segnalare che si tratta di false informazioni.