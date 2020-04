Mediaset taglia i compensi ai manager e dà un premio a operatori e giornalisti

Le trasmissioni in onda sui canali Mediaset possono piacere o non piacere. Spesso e volentieri è stato criticato, lo abbiamo fatto anche noi, il modo di raccontare la realtà in quel modello televisivo convertito da dibattito a urla continue, ma il successo di questi programmi è confermato dai dati di ascolto. Per questo motivo, l’azienda ha deciso di premiare gli operatori che, dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, stanno raccontando quel che accade in Italia. Il tutto tagliando gli stipendi dei manager e premiando le persone che lavorano in prima linea.

«Ai circa mille tecnici, giornalisti e addetti che in queste settimane hanno lavorato in prima linea per garantire la continuità delle attività televisive, radiofoniche, web e del servizio editoriale e sociale ai cittadini, Mediaset ha deciso di erogare un riconoscimento economico aggiuntivo nella mensilità di aprile», si legge nel comunicato stampa diffuso il 27 aprile dal Gruppo Mediaset. Una busta paga che, per questo mese, sarà più pesante per circa mille lavoratori dell’azienda.

Mediaset premia gli operatori in prima linea

Un riconoscimento economico per sottolineare e premiare lo sforzo fatto dalla redazione giornalistica – anche quella che opera nelle trasmissioni televisive e non solo nei telegiornali – per raccontare l’Italia alle prese con l’emergenza sanitaria. I fondi per ripartire questo bonus (non quantificato, come ovvio) ai lavoratori arriverà dai risparmi che deriveranno dal taglio dei compensi che gli stessi manager di Mediaset hanno promesso.

Paga completa anche per quelli con orario ridotto

Gli emolumenti non riguarderanno solamente chi ha lavorato senza sosta, ma anche tutti quei lavoratori che hanno operato con orari ridotti (e quindi, da decreto, con paga ridotta) durante questo mese: «Tutto il personale, anche quello interessato alla diminuzione d’orario prevista dal Decreto Cura Italia, continuerà comunque a ricevere le prossime retribuzioni in misura integrale, senza alcuna riduzione».

(foto di copertina: da Comunicato stampa del Gruppo Mediaset)