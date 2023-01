Mauro Mazza, ex direttore del TG2, si è reso conto che ha taggato un @messinadenaro sbagliato su Twitter?

Anche in occasione di un evento tanto rilevante quanto l’arresto di Matteo Messina Denaro, considerato capo di Cosa Nostra e latitante da 30 anni, non è mancato un “momento fuori di testa della politica italiana”. L’account Twitter che ha questo nome, Crazy Ass Moments in Italian Politics, è ormai noto per pubblicare contenuti comici o assurdi che hanno a che fare con la politica italiana o con i principali casi di cronaca e attualità. Uno dei momenti di ieri ha avuto come protagonista Mauro Mazza, giornalista ed ex direttore del TG2, che in un tweet ha taggato un account che si chiama appunto “messinadenaro” convinto, forse, che si trattasse proprio di quello del capo di Cosa Nostra.

Former news director of TG2 Mauro Mazza tags a user named @messinadenaro, perhaps convinced that a mafia boss who has been on the run for 30 years has a Twitter profile. Jan 16, 2023 pic.twitter.com/TcOYxaGwaS — Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) January 17, 2023

LEGGI ANCHE > I giornali che hanno pubblicato la cartella clinica di Messina Denaro non hanno pensato alla tutela dei dati sanitari?

Il tweet di Mauro Mazza: voleva usare l’hashtag o credeva sul serio che Matteo Messina Denaro sia su Twitter?

Non trovo la dichiarazione di @robertosaviano in cui plaude al governo di @GiorgiaMeloni per l’arresto di @messinadenaro. — Mauro Mazza (@MauroMazzaRai) January 16, 2023

Il tweet di Mazza è ancora visibile sul suo account: si tratta di una frase critica rivolta allo scrittore Roberto Saviano per non essersi complimentato con il governo di Giorgia Meloni per l’arresto di Messina Denaro. Quello che più ha attirato l’attenzione degli utenti è però il fatto che Messina Denaro sia taggato proprio come gli account di Saviano e Meloni: il tag, ovviamente, non corrisponde a Matteo Messina Denaro ma si tratta di un account che ha pochi “seguiti” e ancora meno “seguaci”, iscritto sul social network dal 2o13 ma che non ha mai pubblicato nulla. È probabile che Mazza si sia sbagliato e che volesse utilizzare l’hashtag #MatteoMessinaDenaro, che ieri è entrato in tendenza, ma resta impossibile capire se fosse questa la sua intenzione o se davvero pensasse che Messina Denaro avesse un account Twitter dal momento che a quanti gli fanno notare l’improbabilità della cosa lui risponde solo: «Quanto vi rode?».