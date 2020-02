La partecipazione delle Sardine al serale di Amici di Maria de Filippi ha sollevato un polverone inaspettato. Molti aderenti al movimento spontaneo si sono lamentati della decisione presa senza consultazione, arrivando addirittura ad ipotizzare la diffusione di comunicati per prendere le distanze dalla partecipazione di alcuni rappresentanti al serale della trasmissione. Tanto che Mattia Santori ha dovuto intervenire per sedare le acque, con un video «un po’ salviniano».

Mattia Santori replica alle polemiche per le Sardine ad Amici: «Fidatevi di noi»

L’appello lanciato da Mattia Santori, uno dei fondatori del movimento delle Sardine di cui, volente o nolente, è diventato il volto, è uno solo: di aspettare e avere fiducia. «È vero, abbiamo un problema di rappresentanza – ha dichiarato Santori in un video di risposta alle rivolte delle chat interne- non c’è un organo eletto, nessuno sa chi sono le persone che ci lavorano […] bisogna un po’ fidarsi». Anche se non c’è «una struttura che rappresenti tutto il movimento» ci sono comunque diversi gruppi, ognuno con un compito preciso, dalla gestione social alla comunicazione, dalla gestione dei territori fino al gruppo digital. «Sappiamo che abbiamo fatto una scelta molto forte ma aspettate di vedere la trasmissione» aggiunge.

Santori ammette di essere stato al telefono tutto il giorno per rispondere alle polemiche sollevate dall’annuncio della partecipazione come ospiti alla prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, e rinnova la sua disponibilità a chiarire ogni dubbio. Trova però «paradossale» che qualcuno volesse addirittura «uscire con comunicati ufficiali per prendere le distanze dalla decisione senza sapere davvero che cosa succederà». «C’è un problema di legittimazione delle scelte, per ora: se ce ne sono altri, precedenti, nessuno è legato indissolubilmente alle Sardine» precisa però, chiarendo che «dalla De Filippi non andiamo a fare balletti, ma cerchiamo di fare un lavoro che colga nel segno».

