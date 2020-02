Mattia Santori e le sardine apriranno il serale di Amici di Maria De Filippi

Non è la prima volta che Amici di Maria De Filippi sceglie la politica per aprire il programma

«Andiamo da Maria De Filippi con lo stesso principio e siamo pronti a raccogliere i vostri consigli e i vostri appelli alla cautela. Ma non etichettiamo tutti perchè contro le etichette e gli stereotipi siamo nati». Questo il messaggio di Mattia Santori e delle altre sardine ad Amici di Maria De Filippi: il leader del movimento, insieme a Lorenzo Donnoli e a Jasmine Cristallo, sarà protagonista dell’apertura della stagione serale del noto talent show di Mediaset.

Sardine ad Amici, al serale Mattia Santori, Lorenzo Donnoli e Jasmine Cristallo

«Abbiamo accettato la proposta – dicono – per lanciare un messaggio a tutti i ragazzi che guardano il programma. Continuiamo la nostra operazione che ci fa inoculare vaccini di democrazia». Da un po’ di tempo le sardine non avevano organizzato manifestazioni o uscite pubbliche, chiuse con il tour nelle piazze di Napoli dopo le elezioni in Emilia-Romagna. Proprio in quella circostanza, Mattia Santori aveva annunciato che, probabilmente, la stagione delle piazze poteva essere considerata chiusa.

Adesso, però, è la volta del programma di Maria De Filippi. Le sardine non si sono mai sottratte al confronto nei talk show politici più tradizionali, tanto da essere spesso ospiti fissi soprattutto a ridosso di appuntamenti politici cruciali per la vita democratica del Paese (non soltanto elezioni, ma anche importanti votazioni nelle aule di Camera e Senato).

La prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi è in programma il prossimo 28 febbraio. In quella circostanza si inaugurerà un palinsesto completamente diverso per la trasmissione, dal momento che per la prima volta da quando è iniziata non andrà in onda il sabato sera, ma il venerdì. In passato, il format di Maria De Filippi ha ospitato molto spesso personaggi politici o del mondo dell’informazione, da Matteo Renzi (indimenticabile la sua performance con il giubbotto di pelle nera), passando per Roberto Saviano. Questo serale 2020, invece, si inaugurerà all’insegna delle sardine.