Feltri sostiene che le Sardine fanno discorsi da ubriachi | VIDEO

Da sempre si dichiara astemio, ma a ogni sua uscita infelice – e negli ultimi anni sono state davvero molte – sui social viene tacciato di essere una persona avvezza alla gloriosa arte dell’alzare il gomito. Forse anche per questo motivo, ieri sera a Fuori dal Coro – la trasmissione di rete 4 condotta da Mario Giordano – il direttore di Libero ha voluto restituire pan per focaccia. Feltri contro Sardine, con un passaggio in cui sostiene che ascoltare i loro discorsi è come partecipare a un dialogo tra ubriachi.

«Non abbiamo mai sentito un programma – ha esordito il direttore di Libero in collegamento con Mario Giordano -, non abbiamo mai sentito una decisione seria da parte delle Sardine. Io li ascolto così come quando vado all’osteria e sento i discorsi degli ubriachi». Insomma, secondo Vittorio Feltri le Sardine parlano a vanvera, come si fa quando si alza troppo il gomito in una serata un po’ allegra per via dell’alto tasso alcolico nel sangue. Parole al vento e prive di fondamento, in sintesi.

Così @vfeltri sulle Sardine: “Da loro non abbiamo mai sentito un programma, mai una decisione seria, io li ascolto come ascolto i discorsi degli ubriachi, che sono divertenti, ma insensati”

Ora a #FuoriDalCoro pic.twitter.com/AkImaFo18H — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) February 18, 2020

Feltri contro Sardine e i discorsi da ubriachi

Poi, Feltri contro Sardine rincara la dose: «I loro discorsi sono divertenti, ma insensati». Una stroncatura netta, come mai nascosto dal direttore di Libero, nei confronti del movimento nato a Bologna che, anche ieri, ha seguito come un’ombra Matteo Salvini organizzando un contro-evento a Napoli poco prima dell’intervento del segretario della Lega dal palco del Teatro Augusteo, nel mezzo delle contestazioni esterne.

